Werder Bremen Kader-Update: Grüll, Weiser und Erens vor HSV-Derby

Werder Bremen stellt sich dem wichtigen Heimspiel gegen den HSV am 22. November. Trainer Peter Niemeyer gibt Entwarnung bei Verletzungen von Marco Grüll und Tigran Erens, während Mitchell Weisers Status ungewiss bleibt.

Werder Bremen bereitet sich mit gemischten Nachrichten auf das entscheidende Heimspiel gegen den Hamburger SV am 22. November vor. Profichef Peter Niemeyer kann die Sorgen um einige Schlüsselspieler teilweise ausräumen, doch die Verfügbarkeit von Mitchell Weiser bleibt bis zur letzten Minute offen.

Verletzungsstatus der Akteure

Marco Grüll hatte sich beim 0:1 in Stuttgart an der Wade verletzt, doch nach gründlichen Untersuchungen am Dienstag gab es Entwarnung. Der Ösi-Nationalspieler kann die Zeit nutzen, um sich zu regenerieren und hat gute Chancen, wieder auf dem Platz zu stehen. Auch Tigran Erens zeigt positive Entwicklungen. Nach einem Zweikampf mit Arthur brach der Angreifer das Training am Dienstagnachmittag ab, stand aber bereits Mittwochvormittag beschwerdefrei auf dem Rasen. Niemeyer bestätigte, dass die Verletzung des Stürmers nicht gravierend sei und er wieder normal dabei ist.

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Unklare Lage bei Mitchell Weiser

Mitglieder der Fanszene und Beobachter waren überrascht, als Mitchell Weiser (32) gegen Hoffenheim mit einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel früh vom Feld musste. Trainer Daniel Thioune schloss einen Einsatz gegen den Erzrivalen zuletzt aus, doch jetzt könnte es tatsächlich zum Überraschungseinsatz kommen. Weiser selbst strebt dies an, wie Informationen nahelegen. Niemeyer erklärte, dass eine Prognose für Mitch nicht möglich sei. Er wolle den Spieler nicht bremsen, da dieser sehr optimistisch ist.

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Strategische Überlegungen vor dem Derby

Ob die Rückkehr von Mitchell Weiser für das Derby reichen wird, steht noch nicht fest. Der 32-Jährige feierte sein umjubeltes Comeback erst vierzehn Monate nach seinem Kreuzbandriss im September beim 1:1 in Köln. Die Vereinsführung will ihn jedoch nicht lange zurückhalten, falls sein Körpergewicht die Belastung im wichtigsten Heimspiel der Saison trägt. Die Entscheidung liegt bei der individuellen Einschätzung des Profis und der medizinischen Begleitung kurzfristig vor Anpfiff.

Auswirkungen auf die Saisonstrategie

Die verfügbaren Kräfte werden direkt die Taktik von Peter Niemeyer beeinflussen. Mit potenziell vollständiger Besetzung im Mittelfeld und Sturm könnte Werder Bremen offensiver agieren. Die Gesundheit der genannten Spieler ist essenziell für die Punkteausbeute im heimischen Stadion. Alle Beteiligten fokussieren sich nun auf die finale Freigabe durch die Ärzte und die körperliche Tauglichkeit für das intensive Duell gegen den HSV.