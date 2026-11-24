Nach dem 4:0-Derbysieg gegen den HSV hält Werder Bremen Manager Clemens Fritz sein Versprechen und kocht Frikadellen für Trainer Daniel Thioune. Die Mahlzeit folgt auf die Mitgliederversammlung.

Der traditionsreiche Fußballverein Werder Bremen feiert mit einem klaren 4:0-Heimsieg gegen den Erzrivalen Hamburg Sport-Verein ( HSV) einen bedeutenden Triumph im Bremer Derby. Dieser deutliche Erfolg auf dem Rasen war der unmittelbare Auslöser für eine besondere Geste innerhalb der Vereinsführung. Nach dem finalen Pfeife des Schiedsrichters wurde die Aufmerksamkeit von der Sportlichkeit auf eine traditionelle kulinarische Verpflichtung gelenkt, die seit der letzten Mitgliederversammlung im Gedächtnis der Anhänger haftet.

Kulinarische Verpflichtung nach Derby-Sieg

Clemens Fritz, der 45-jährige Manager des SV Werder Bremen, tritt nun die Verantwortung an, das während der Veranstaltung gegebene Versprechen einzulösen. Bei der Mitgliederversammlung, die vor gut einer Woche stattfand, hatte Fritz vor den Anwesenden zugesagt, persönlich in die Pfanne zu greifen, falls die Elf seinen Gegner besiegt. Der damalige Trainer Daniel Thioune, der 52 Jahre alt ist, war der Veranstaltung ferngeblieben, da er sich auf das anstehende Spiel konzentrieren musste. Fritz versprach damals, sich für einen Sieg der Bremer um die Zubereitung von Frikadellen zu kümmern.

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Rezept der Mutter und Thüringer Wurst

Um die Qualität der geplanten Mahlzeit zu garantieren, greift der Manager auf familiäre Traditionen zurück. Fritz erklärte nach dem Derby-Triumph öffentlich: Meine Mutter macht gute Frikadellen. Da werde ich mir ein Rezept und ein paar Tipps holen. Diese Strategie stellt sicher, dass das Ergebnis nicht nur symbolisch, sondern auch geschmacklich überzeugt. Zusätzlich wurde im Verein bekannt gegeben, dass sich Thioune ausdrücklich über Wurstspezialitäten aus Thüringen freut, der Heimat des Managers. Dies bietet eine zusätzliche kulinarische Note, die über die klassische Frikadelle hinausgeht.

Situation im Verein und aktuelle Logistik

Obwohl die Zusage feststeht, muss Trainer Daniel Thioune noch etwas Geduld aufbringen, ehe er die warme Mahlzeit auf dem Teller liegen hat. Clemens Fritz führte nach dem Sieg aus, dass er aktuell kein Hackfleisch in der Hosentasche hat. Dies unterstreicht, dass es sich um eine echte Kochaktion handelt und nicht um eine metaphorische Geste. Dennoch bleibt Fritz bei seiner Zusage und versicherte: Mein Versprechen löse ich ein. Die Vorbereitung erfordert Zeit, da das nötige Grundmaterial beschafft werden muss.

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Auswirkungen auf das Mannschaftsumfeld

Die Reaktion im Kabinenbereich ist durchwachsen von Vorfreude und unternehmerischem Vertrauen. Daniel Thioune zeigt sich optimistisch bezüglich der Umsetzung. Er weiß, dass Clemens es umsetzen wird und vielleicht in den nächsten Wochen bei uns in der Küche steht und uns verköstigen wird. Diese Ankündigung stärkt die interne Atmosphäre und verbindet den sportlichen Erfolg mit einer menschlichen Ebene, die die Bindung zwischen Führungsebene und Trainerstab festigt.

Zukünftige Termine und Details

Ein konkreter Zeitpunkt für das gemeinsame Essen ist noch nicht festgelegt, da dies von der Verfügbarkeit der Küche und dem Spielplan abhängt. Die Vorbereitungen laufen jedoch bereits an. Der Erfolg gegen den HSV dient als Katalysator für diese Veranstaltung, die nicht nur ein lokaler Brauch ist, sondern auch mediale Aufmerksamkeit auf die menschliche Seite des Profifußballs lenkt. Die Fans in Bremen können nun auf die Zubereitung durch den Manager gespannt sein.