Werder Bremen: Marktwert-Update nach Saisonende - Talente steigen, einige Akteure verlieren an Wert

Transfermarkt.de veröffentlicht ein umfassendes Marktwert-Update für Werder Bremen. Zwölf Spieler erleiden Abwertungen, während junge Talente wie Coulibaly und Musah stark zulegen. Der Gesamtkaderwert sinkt auf 170,5 Mio. €, wobei der mögliche Weggang von Backhaus weitere 15 Mio. € kosten könnte.

Die aktuelle Marktwert -Analyse von transfermarkt.de für die Spieler von Werder Bremen zeigt ein gemischtes Bild nach dem Abschluss der Spielzeit. Während einige junge Talente einen deutlichen Aufstieg verzeichnen, müssen sich andere Spieler mit einer deutlichen Abwertung auseinandsetzen, was zu einem Gesamtrückgang des Kaderwert es führt.

Insgesamt wurden bei zwölf Akteuren die Marktwerte nach unten korrigiert, was dem Club einen Verlust von rund 5,8 Millionen Euro bedeutet. Der gesamte Kaderwert liegt nun bei 170,5 Millionen Euro - ein Ergebnis, das sowohl die positive Entwicklung einzelner Nachwuchsspieler als auch die destruktiven Effekte einer durchwachsenen Rückrunde widerspiegelt. Im Detail verlieren die Stammspieler Marco Friedl, Senne Lynen, Yukinari Sugawara und Justin Njinmah jeweils rund zwei Millionen Euro ihres Marktwertes.

Friedl sinkt von zwölf auf zehn Millionen Euro, Lynen von zehn auf acht Millionen, Sugawara von sieben Komma fünf auf fünf Komma fünf Millionen und Njinmah von sieben auf fünf Millionen Euro. Auch erfahrene Profis wie Keke Topp und Mitchell Weiser verlieren je eine Million Euro und liegen nun bei drei Millionen Euro.

Cameron Puertas und Niklas Stark erleiden ebenfalls Abschläge von jeweils einer Million Euro, während Leonardo Bittencourt erstmals seit 15 Jahren die ein‑Millionen‑Euro‑Marke unterschreitet und bei neunhunderttausend Euro steht. Felix Agus, der ein schwieriges Jahr hinter sich hat, sieht seinen Wert um 1,5 Millionen Euro auf 4,5 Millionen Euro reduziert. Dabei bleibt Jens Stage trotz einer starken Saison mit zehn Toren unverändert bei 14 Millionen Euro, was auf die besondere Bewertung seiner Spielposition und Vertragslage zurückzuführen ist.

Auf der anderen Seite erlebt das Nachwuchsspektrum von Werder Bremen einen bemerkenswerten Aufschwung. Der Innenverteidiger Karim Coulibaly, der im letzten Winter von Freiburg zu Bremen wechselte, erhält ein sprunghaftes Upgrade von sechs Millionen Euro und erreicht nun 28 Millionen Euro.

Das junge Offensivtalent Salim Musah steigert seinen Marktwert von 0,5 Millionen auf zwei Millionen Euro, während ein weiterer aufstrebender Spieler, dessen Name im Originaltext fehlt, von zwölf auf 15 Millionen Euro klettert - genau die Summe, die Freiburg im Zuge des Wechsels an Bremen überweisen soll. Zusätzlich steigt Olivier Deman um 500 tausend Euro auf 3,5 Millionen Euro.

Trotz der negativen Anpassungen bleibt die Gesamtsumme dank der Eingänge von Kenny Quetant (2 Millionen Euro) und Chuki (5 Millionen Euro) über 160 Millionen Euro. Der bevorstehende Abgang von Backhaus wird jedoch den Gesamtwert um weitere 15 Millionen Euro reduzieren, was die langfristige Finanzplanung des Clubs vor neue Herausforderungen stellt





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