Werder Bremen: Mehrere Profis reisen zu Länderspielen, Friedl nicht nominiert

Werder Bremen hat in der Länderspielpause mehrere Profis auf Reisen. Marco Friedl fehlt dagegen bei Österreich, Trainer Thioune zeigt sich verwundert.

Werder Bremen hat in der anstehenden Länderspielpause gleich mehrere Leistungsträger im Einsatz. Niclas Füllkrug (33) ist zurück beim DFB, Ludovit Reis (26) wird sein Debüt für die Slowakei feiern.

Karl Hein (24) hütet das Tor von Estland, Marco Grüll (28) wurde erneut von ÖFB-Coach Ralf Rangnick (68) berufen. Neben Grüll fährt auch Keeper Alexander Schlager (30) zur österreichischen Nationalmannschaft.

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Werder-Profis auf Länderspielreise im Überblick

Mehrere Werder-Profis sind in der Länderspielpause mit ihren Nationalteams unterwegs, darunter Niclas Füllkrug für den DFB und Ludovit Reis für die Slowakei. Auch Karl Hein, Marco Grüll und Alexander Schlager gehören zu den Bremer Akteuren, die zu ihren Auswahlteams reisen.

Zusätzlich reist Werder-Stürmer Cedric Itten (29) zum Schweizer Nationalteam. Mick Schmetgens (19) ist ebenfalls wieder mit dabei, sodass die Bremer Berufungen über mehrere Verbände verteilt sind.

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Marco Friedl überraschend nicht für Österreich nominiert

Marco Friedl wurde überraschend nicht in den Kader der österreichischen Nationalmannschaft berufen und steht nur auf Abruf bereit. Der Werder-Kapitän ist damit einer der Bremer Spieler, die in der Länderspielpause zu Hause bleiben.

Daniel Thioune zeigt sich über die Entscheidung von Ralf Rangnick verwundert. Der Werder-Trainer kann nach eigenen Worten nicht ganz nachvollziehen, warum Friedl nicht zur Nationalmannschaft fährt, da der Verteidiger im Verbund bisher eine starke Runde spiele und defensiv sehr stabil stehe.

Gemeinsam mit Amos Pieper (28), Olivier Deman (26) und Arthur (23) bildet Friedl bei Werder die Viererkette. Thioune räumt ein, dass Friedls Leistungen im Vergleich mit dem Vorjahr etwas abfallen, sie seien aber weitestgehend solide. Zudem durfte Friedl im Sommer sogar noch zur WM mitfahren.

Paul Erevbenagie fällt wegen Sprunggelenksverletzung aus

Paul Erevbenagie (19) fällt aktuell mit einer Sprunggelenksverletzung aus, ist aber überraschend für die deutsche U20 nominiert worden. Ob der Werder-Talent zum DFB reist, ist deshalb offen.

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Daniel Thioune äußert sich zurückhaltend und erklärt, man müsse abwarten, ob die Verletzung und die Teilnahme am Lehrgang überhaupt zusammenpassen. Die Entscheidung über den Einsatz des Bremer Talents bleibt damit vorerst offen.