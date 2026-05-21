Werder Bremen: Nelson Valdez verlässt Nachwuchsleistungszentrum

Der Werder Bremen hat wichtige Personalentscheidungen getroffen. U19-Trainer Cedric Makiadi wechselt zur U23, und Ex-Profi Philipp Bargfrede übernimmt den Posten als Co-Trainer. Nelson Valdez scheidet aus dem Verein aus.

Im Nachwuchsleistungszentrum des Werder Bremen hat der Verein wichtige Personalentscheidungen getroffen. U19-Trainer Cedric Makiadi (42) wechselt zur U23, was bereits bekannt war. Unklar war nur: Wer wird sein Co-Trainer?

Jetzt ist es raus: Ex-Profi Philipp Bargfrede (37/206 Erstliga-Einsätze), zuletzt Assi der U17, übernimmt den Posten mit Daniel Flottmann (41). Nelson Valdez (42), Double-Held von 2004 und zuletzt Assistent bei der U23, scheidet aus dem Verein aus. Nachwuchsboss Marc Dommer: „Nelson hat sich in den vier Jahren als Co-Trainer bei uns kontinuierlich weiterentwickelt und zwischenzeitlich auch Erfahrungen im Trainerstab der Lizenzmannschaft gesammelt. Nun hat sich Nelson dazu entschieden, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

“ Valdez soll eine Cheftrainer-Rolle anstreben. Aber die Posten bei der U23 (Makiadi) und der U19 (Björn Bremermann) wurden anderweitig besetzt. Zuletzt wurde bei Regionalligist Bremer SV ins Spiel gebracht. Bei den Profis hatte Valdez unter Ex-Trainer Ole Werner zwischenzeitlich als Assistent und vor allem als Integrationshelfer für Abwehr-Man





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