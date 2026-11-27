Werder Bremen erkämpft 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach. Der Sieg fällt exakt an jenem Tag, an dem CEO Stegemann bei Borussia gekündigt wird.

Im Weserstadion sorgte Werder Bremen für ein absolutes Drama und rettete sich in der Nachspielzeit zu einem 3:3-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach. Das Remis stellt für die Bremer einen wichtigen Befreiungsschlag dar, während der Kontrahent einen sicheren Sieg als bitteren Nackenschlag verkosten muss. Besonders die Umstände im Hintergrund machen das Spiel zu einem historischen Ereignis für beide Vereine.

Füllkrug rettet Punkt in Nachspielzeit

Die Partie entwickelte sich von Beginn an schwierig für Werder Bremen, das nach dem Derby-Rausch gegen den HSV erst einmal verwirrt wirkte. Borussia Mönchengladbach dominierte die erste Halbzeit klar und ging bereits zur Pause mit einem komfortablen 1:0 in Führung. Der Elfmeter von Kapitän Diks zum 0:1 folgte auf ein VAR-Check-Ereignis nach einem Ballkontakt an der Hand von Regeer. Werder Bremen zeigte in der ersten Halbzeit eine der schwächsten Leistungen der Saison, bevor mit Robin Dinkci ein erstes Lebenszeichen gesetzt wurde. Dinkci traf mit einem Traumeffort zum 1:1-Ausgleich.

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Die zweite Halbzeit sah eine Wende durch die Offensive von Werder Bremen. Nach dem Pause-Wechsel sorgte Honorat für den Siegeszug, der sowohl das 2:1 selbst erzielte als auch in der 78. Minute den Ausgleichstreffer zum 3:1 vorbereitete. Plötzlich kam es zu kuriosen Szenen, als Golfbälle vom Rasen regneten. Die Fans von Borussia Mönchengladbach protestierten gegen die späte Anstoßzeit am Freitag und die lange Anreise. Die Partie wurde unterbrochen, Spieler sammelten die Bälle ein, und sogar ein Laubbläser kam zum Einsatz. Dinkci legte in der 85. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:3 nach.

Doch die Aufholjagd von Werder Bremen war noch nicht abgeschlossen. In der 90. Minute und einer Sekunde Nachspielzeit verwandelte Niclas Füllkrug den Druck in den letzten Sekunden. Der 33-jährige Stürmer knallte das 3:3 ins Netz und ließ das Weserstadion explodieren. Borussia Mönchengladbach, das den Sieg bereits als sicher geglaubt hatte, war von diesem Schicksalsschlag geschockt. Die Atmosphäre drehte sich komplett, während die Gäste nun einen bitteren Punktverlust hinnehmen müssen.

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Boss-Beben bei Borussia Mönchengladbach

Hinter der sportlichen Kulisse ereigneten sich dramatische Veränderungen in der Vereinsführung von Borussia Mönchengladbach. Am Donnerstagmittag, direkt vor dem Spiel, wurde CEO Stefan Stegemann als Geschäftsführer der Borussia-GmbH mit sofortiger Wirkung gefeuert. Diese Entscheidung markiert einen tiefen Einschnitt in der Unternehmensstruktur der Gladbacher und sorgte für Unruhe in der Geschäftsstelle. Präsident Rainer Bonhof zog dabei anscheinend im Alleingang die Schlussstriche und vollzog den Personalaustausch.

Die Gründe für die Entlassung von Stefan Stegemann sind vielschichtig. Offenbar plant Rainer Bonhof, Rouven Schröder trotz der aktuellen sportlichen Talfahrt zum neuen Geschäftsführer zu machen. Das Verhältnis zwischen dem Präsidenten und dem CEO scheint durch wiederkehrende Vorwürfe belastet worden zu sein. Gerüchte besagen, dass Bonhof bei der Vergabe von Posten eher auf freundschaftlich-familiäre Verbindungen als auf externe Fachkräfte setze. Diese Konflikte sollen maßgeblich zur Trennung beigetragen haben.

Der sportliche Misserfolg gegen Werder Bremen trifft die Borussia-Gladbach-Führung daher zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Was als sicher geglaubter Befreiungsschlag nach dem Boss-Beben begann, endete in einem unerwarteten Remis. Die Kombination aus dem ungenutzten Sieg und der internen Personalie rundet ein herausragendes, aber turbulentes Kapitel ab. Werder Bremen konnte sich hingegen über einen wertvollen Punkt im Abstiegskampf freuen, während Gladbach nach der Pause und der CEO-Krise nun vor neuen Aufgaben steht.