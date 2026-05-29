Werder Bremen startet Vorbereitung: Spätes Trainingslager und WM-Teilnehmer

Werder Bremen beginnt am 12. Juli die Saisonvorbereitung. Drei Spieler sind bei der WM dabei, was zu einem späten Trainingslager in Harsewinkel ohne Fans führt. Testspiele gegen Verden und Cottbus stehen an, der Pflichtspielstart erfolgt im DFB-Pokal.

Die Vorfreude auf die neue Saison steigt, auch wenn es noch eine ganze Weile dauert, bis es wieder richtig losgeht. Am 12. Juli startet Werder Bremen mit der Vorbereitung auf die kommende Spielzeit.

Während die Profis sich im wohlverdienten Urlaub befinden, geht es für drei Bremer Spieler zur Weltmeisterschaft nach Mexiko, Kanada und in die USA, die vom 11. Juni bis zum 19. Juli stattfindet. Marco Friedl (28) und Romano Schmid (26) sind mit der österreichischen Nationalmannschaft vertreten.

Leihspieler Yukinari Sugawara (25), der von Southampton gekommen ist, wurde von Japan nominiert. Während Sugawaras Zukunft nach seiner Leihe noch ungewiss ist, werden Schmid und Friedl nach dem Turnier definitiv zu Werder zurückkehren - jedoch erst sehr spät im Sommer. Damit die beiden dennoch optimal für die neue Saison vorbereitet sind, hat der Verein ein spezielles Trainingslager vom 10. August bis 14.

August in Harsewinkel in Nordrhein-Westfalen eingeplant. Das auffällig späte Datum für das Trainingslager wurde bewusst gewählt, um den Nationalspielern die Teilnahme zu ermöglichen. Werder-Boss Clemens Fritz (45) erklärte im Gespräch mit BILD: 'So weit nach hinten gelegt, damit die Nationalspieler auch auf jeden Fall dabei sein können.

' Allerdings müssen die Fans aufgrund infrastruktureller Probleme vor Ort auf einen Besuch verzichten - das Trainingslager findet ohne Zuschauer statt. Ein weiteres Trainingslager absolvieren die Bremer traditionell im Sommer in Österreich, genauer gesagt im Zillertal. Auch in diesem Jahr geht es für die Mannschaft dorthin, jedoch wird der Aufenthalt deutlich kürzer ausfallen: Vom 20. bis 26. Juli wird im Zillertal trainiert, eine Reduzierung im Vergleich zu den Vorjahren.

Die verkürzte Dauer hängt unter anderem mit der späten Rückkehr der Nationalspieler und der Terminierung der Testspiele zusammen. Diese stehen bereits fest und versprechen interessante Begegnungen. Den Auftakt macht ein Spiel gegen den Oberligisten FC Verden am 18. Juli um 15 Uhr.

Am 1. August um 15 Uhr treffen die Bremer dann auf den Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus, ein traditionell stimmungsvoller Gegner. Knapp drei Wochen später, zwischen dem 21. und 24. August, beginnt mit der 1.

Runde im DFB-Pokal der Pflichtspielauftakt für die neue Saison. Die genaue Auslosung und der Gegner stehen noch aus, aber die Vorfreude auf den Pokalwettbewerb ist riesig. Die Vorbereitungsphase ist für Werder Bremen von großer Bedeutung, da die Mannschaft nach einer durchwachsenen Saison wieder angreifen will. Cheftrainer Ole Werner hat klare Vorstellungen, wie er das Team formen möchte.

Die Abwesenheit von Schlüsselspielern wie Friedl und Schmid stellt eine Herausforderung dar, doch mit dem späteren Trainingslager in Harsewinkel soll sichergestellt werden, dass sie den Anschluss nicht verpassen. Gleichzeitig wird die Integration von Leihspielern wie Sugawara vorangetrieben, dessen Zukunft nach der Leihe noch offen ist. Der Japaner könnte eine wichtige Rolle im Kader spielen, falls er dauerhaft verpflichtet wird. Die Fans müssen sich jedoch gedulden, denn bis die Mannschaft vollständig versammelt ist, wird es noch einige Wochen dauern.

Das erste Pflichtspiel im DFB-Pokal wird zeigen, ob die Vorbereitung Früchte trägt. Bis dahin heißt es für die Spieler: hart trainieren und sich in den Testspielen beweisen. Die Vorfreude bei den Anhängern ist dennoch groß, auch wenn sie das Trainingslager nicht live verfolgen können. Werder Bremen hat in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass es in der Lage ist, auch schwierige Phasen zu meistern und gestärkt aus der Vorbereitung zu kommen.

Die neue Saison verspricht spannend zu werden, mit vielen Höhepunkten wie dem DFB-Pokal und den anstehenden Testspielen. Die Bedeutung der Vorbereitung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, besonders in einem Jahr, in dem mehrere Nationalspieler aufgrund der Weltmeisterschaft später zur Mannschaft stoßen. Werders Sportdirektor Clemens Fritz betont die Notwendigkeit, flexibel zu planen: 'Wir müssen die Interessen der Nationalspieler und des Vereins unter einen Hut bringen. Das gelingt uns mit diesem Plan sehr gut.

' Die Terminierung des Trainingslagers in Harsewinkel zeigt, dass Werder bereit ist, unkonventionelle Wege zu gehen, um optimal vorbereitet zu sein. Die infrastrukturellen Probleme in Harsewinkel, die zu einem Ausschluss der Fans führen, sind bedauerlich, aber für den Erfolg der Vorbereitung notwendig. Die Mannschaft wird dort unter Ausschluss der Öffentlichkeit intensiv arbeiten können. Auch das verkürzte Trainingslager im Zillertal ist ein Kompromiss, der den Spielplan berücksichtigt.

Insgesamt stehen den Bremern in den kommenden Wochen intensive Trainingseinheiten und wichtige Testspiele bevor, die den Grundstein für eine erfolgreiche Saison legen sollen. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich das Team präsentiert, wenn es ab dem DFB-Pokal um Punkte geht





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