Werder Bremen transfert Chuki und Kenny Quetant

Werder Bremen hat zwei Neuzugänge bekannt gegeben. Chuki kommt von Real Valladolid und wird ab dem 1. Juli Spieler von Werder. Kenny Quetant kommt aus Le Havre und wurde ablösefrei verpflichtet.

Der Sommer 2022 war für Werder Bremen ein Geduldsspiel. Bis zum 3. Juli dauerte es, bis sie den ersten Transfer perfekt machten. Maximilian Wöber kam aus Leeds.

Jetzt, vor der kommenden Saison, schrauben die Bremer Bosse frühzeitig am Kader. Mit Kenny Quetant (19 Jahre, Le Havre) wurde ein Talent aus Frankreich ablösefrei verpflichtet. Vor kurzem verkündete der Verein den Wechsel offiziell. Nur wenige Tage später tütete Werder den nächsten Neuzugang ein.

Chuki (22 Jahre) kommt von Real Valladolid – ebenfalls zum Nulltarif – an die Weser. Am Montagmorgen landete er in Bremen, bestand seinen Medizincheck und unterschrieb einen Vertrag bis 2030. Eigentlich sollte der Wechsel auch vermeldet werden. Doch das ist nicht geschehen, und dürfte auch noch eine Weile dauern.

Nach BILD-Informationen möchte Werder den Spieler mit der verzögerten Vermählung schützen. Nachdem sein bevorstehender Wechsel durchgesickert war, gab es beleidigende Kommentare von Valladolid-Fans in Richtung des jungen Spaniers.

Außerdem hat Chuki in Spanien noch drei Spiele vor der Brust. Die Saison endet erst am 31. Mai, der Wechsel wird demnach erst im Juni offiziell vermeldet. Es soll nicht der Eindruck erweckt werden, als sei er mit seinen Gedanken schon in Bremen.

Trotzdem: Der Transfer ist seit Montag fix, Chuki (5 Mio. Euro Marktwert) ab dem 1. Juli Spieler von Werder. Auch die „Deichstube“ hatte darüber berichtet.

An der Weser dürfte der Dribbelkünstler nicht direkt als Soforthilfe eingeplant sein. Bisher kam er vor allem in Spaniens 2. Liga zum Einsatz (34 Spiele). Im Oberhaus stand er 18-mal auf dem Platz (zwei Tore).

Beisoll er vornehmlich auf der Zehn eingesetzt werden. Vorstellbar ist jedoch auch, dass Chuki auf dem rechten Flügel oder als Achter aufläuft. Eine weitere Stärke des Mittelfeldspielers: Standards. Mit seinem linken Fuß kann er die Bälle messerscharf vor oder auf das Tor bringen.

Ein Mittel, das in dieser Saison erschreckend wenig Erfolg brachte. Nur drei (! ) Tore erzielte Werder nach Ecken oder Freistößen





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