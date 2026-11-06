Werder Bremen und Pascal Tetschet einigen sich im Streit um Mitgliederdaten vor der Versammlung am 15.11. Anfechtungen drohen nicht mehr.

Im Streit um die Mitgliederdaten von Werder Bremen haben sich der Klub aus Bremen und der Werder-Rebell Pascal Tetschet (29) geeinigt. Die Einigung beendet einen monatelangen Konflikt, der vor Gericht ausgetragen wurde. Sie wendet zudem ein langwieriges Hauptsacheverfahren ab, das einige Tage vor der Mitgliederversammlung am 15.11. hätte stattfinden können.

Auslöser war das Anliegen von Pascal Tetschet, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Dafür wollte er an die Daten der Mitglieder gelangen. Zunächst versuchte er, diesen Zugang über ein Gerichtsverfahren zu erzwingen. Am Ende entschied das Gericht jedoch zugunsten von Werder Bremen, weil es an der nötigen Dringlichkeit fehlte.

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Wie die Einigung zwischen Werder Bremen und Tetschet aussieht

Die Vereinbarung besteht aus zwei Bausteinen. Zum einen darf Pascal Tetschet sein Anliegen im Mitglieder-Magazin des Vereins ausführlich und ohne redaktionelle Einschränkung darstellen. Zum anderen wird dieser Inhalt zusätzlich an alle Mitglieder per E-Mail versendet.

Für Werder Bremen hat der Abschluss vor allem eine rechtliche Bedeutung. Der Klub muss nun nicht mehr befürchten, dass Beschlüsse der kommenden Mitgliederversammlung im Nachhinein angefochten werden können.

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Tetschet hat sich schließlich den finalen Vorschlägen des Vereins angeschlossen. Damit endet ein Streit, in dem beide Seiten über Monate hinweg unterschiedliche Positionen vertreten hatten.

Stimmen von Hubertus Hess-Grunewald und Pascal Tetschet

Der Noch-Präsident von Werder Bremen, Hubertus Hess-Grunewald (65), sieht in der Initiative um Pascal Tetschet ein Zeichen dafür, dass sich der Wunsch nach Partizipation in den vergangenen Jahren gewandelt hat. Als moderner Verein müsse man gemeinsam Lösungen finden, die die Interessen aller Mitglieder berücksichtigen.

Pascal Tetschet bewertet den Ausgang ebenfalls positiv. Er räumt ein, dass er und der Verein im Verlauf der vergangenen Monate häufig unterschiedlicher Meinung gewesen seien. Gleichzeitig begrüßt er, dass unter Einbeziehung des Ehrenrates eine gemeinsame Lösung gefunden werden konnte.

Tetschet dankt außerdem dem Projekt 'Fanabteilung', das als Vermittler auf beiden Seiten immer wieder für eine Einigung geworben habe. Im Zuge der Einigung wandte sich Tetschet zudem mit persönlichen Worten an Hubertus Hess-Grunewald und an Manager Clemens Fritz.

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Zukunft des Präsidiums und nächste Schritte bei Werder Bremen

Lange Zeit war vorgesehen, dass die Mitgliederversammlung über die Zukunft von Hubertus Hess-Grunewald und Clemens Fritz abstimmt. Diese Planung war Teil des Konflikts, der nun beigelegt wurde.

Anfang kommender Woche steht für Pascal Tetschet ein Gespräch mit den Kandidaten Lasch und Schwarz für das neue Präsidium an. Dabei geht es um grundlegende Themen, etwa die Einberufung einer Satzungskommission. Eine Entscheidung ist daraus jedoch noch nicht hervorgegangen.

Für die Mitglieder von Werder Bremen bedeutet die Einigung, dass sie die Positionen von Pascal Tetschet im Magazin und per E-Mail direkt nachlesen können, bevor sie am 15.11. über die Zukunft des Vereins abstimmen. Ob und in welcher Form die angekündigten Gespräche zu konkreten Ergebnissen führen, bleibt bislang offen.