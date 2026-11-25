Werder Bremen steht vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach vor großen personellen Problemen. Mehrere Schlüsselspieler sind fraglich für das Freitagsduell.

Nur fünf Tage nach dem deutlichen 4:0-Sieg im Derby gegen den HSV wartet Werder Bremen am Freitagabend mit einem weiteren Bundesliga -Spiel im Weserstadion auf. Um 20.30 Uhr tritt die Mannschaft gegen den Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach an, wobei ein weiterer Erfolg angestrebt wird. Die Aufstellung wirft jedoch erhebliche Fragen auf, da mehrere Schlüsselfiguren aufgrund von Verletzungen oder Erschöpfung nicht zur Verfügung stehen könnten.

Persönliche Probleme bei Justin Njinmah

Hinter dem Einsatz von Justin Njinmah, der im Derby zwei Tore erzielt hatte, steht ein großes Fragezeichen. Sportchef Peter Niemeyer erklärte gegenüber BILD, dass das Derby für den 26-Jährigen sehr kräftezehrend gewesen sei. Ob er bis zum Freitagabend wieder einsatzfähig ist, bleibt abzuwarten. Njinmah leidet an muskulären Problemen und hat aufgrund der kurzen Geburt seines Kindes nur wenig Schlaf gefunden, was seine Regeneration zusätzlich erschwert.

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Fragliche Einsätze bei Marco Grüll und Mitchell Weiser

Neben Njinmah ist auch der Einsatz des österreichischen Top-Vorbereiters Marco Grüll unsicher. Dieser befindet sich noch im Aufbautraining, da er sich beim 0:1 in Stuttgart an der Wade verletzt hat und das Derby verpasst hat. Auch bei Mitchell Weiser stehen die Chancen auf einen Einsatz günstiger als bei Grüll, doch eine Absolute Gewissheit besteht nicht. Weiser pausiert seit dem Heimspiel gegen Hoffenheim aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

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Rückkehr von Senne Lynen im Mittelfeld

Im Mittelfeld präsentiert sich die Lage etwas entspannter, da der zuvor erkrankte Senne Lynen wieder ins Training einsteigt. Niemeyer bestätigte, dass Lynen seine Krankheit überwunden hat. Ob er dennoch in der Startelf steht, ist jedoch nicht sicher. Gegen den HSV hatte die Mannschaft beeindruckt gezeigt, dass sie auch mit einer modifizierten Aufstellung stark sein kann.

Kader-Tiefe als wichtiger Faktor

Trotz der möglichen Ausfälle in der Offensive zeigt sich Peter Niemeyer entspannt. Der Sportbetonung die Tiefe des Kaders und betonte, dass Ausfälle durch andere Spieler ersetzt werden können. Die Mannschaft habe dies beim Derby-Sieg gegen den HSV eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dies gibt der Führungsmannschaft Zuversicht, auch mit veränderten Aufstellungen erfolgreich zu sein.