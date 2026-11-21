Werder Bremen sichert Daniel Thiune und sein Trainerteam vor dem Nordderby gegen den HSV. Der Klub setzt auf die erfolgreiche Arbeit im Abstiegskampf.

Werder Bremen hat kurz vor dem wichtigen Nordderby gegen den Hamburger SV einen strategischen move umgesetzt und den Vertrag mit Trainer Daniel Thiune vorzeitig auf unbestimmte Zeit verlängert. Diese Entscheidung fiel einen Tag bevor das Team auf die Konkurrenz aus Hamburg trifft und bestätigt den klaren Willen des Vereins, die aktuelle Stabilisierung unter der Leitung des 52-Jährigen fortzusetzen. Der ursprüngliche Vertrag des Coachs wäre im Sommer ausgelaufen, doch die Führungsebene entschied sich für eine sofortige Verbindlichkeit.

Klare Zustimmung der Vereinsführung zur Arbeit Thiunes

Clemens Fritz, der Geschäftsführer Sport von Werder Bremen, äußerte sich in einer offiziellen Aussage sehr positiv zur anhaltenden Zusammenarbeit. Er betonte, dass die Vereinsleitung von Daniels Arbeit absolut überzeugt sei. Fritz wies darauf hin, dass Thiune das gesteckte Ziel in der letzten Saison trotz einer schwierigen Situation mit viel Akribie erreicht hat. Zudem habe der Trainer die Mannschaft in dieser Spielzeit sichtlich gefestigt.

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Neben den sportlichen Leistungen lobte Fritz auch die menschliche Komponente. Er erklärte, dass Daniel Thiune mit seiner klaren und direkten Art sehr gut in der Mannschaft ankomme. Diese persönliche Ausstrahlung gilt als wichtiger Faktor für den Zusammenhalt im Kader. Die Führungsebene sieht in dieser Bestätigung einen wichtigen Schritt, um die gewonnene Stabilität auch in Zukunft zu sichern und das Vertrauen in die sportliche Führung zu festigen.

Historischer Kontext und Aufstieg des neuen Trainerteams

Die aktuelle Zufriedenheit der Verantwortlichen resultiert aus einer kurzen, aber intensiven Amtszeit. Daniel Thiune hatte Werder Bremen Anfang Februar übernommen, nachdem sein Vorgänger Horst Steffen den Verein verlassen hatte. Die Situation war zu diesem Zeitpunkt angespannt, da die Abstiegskämpfe im Fußball besonders hart umkämpft sind. Unter Thiunes Ägelye gelang es der Mannschaft, sich schnell zu konsolidieren und die notwendige Sicherheit im Mittelfeld der Tabelle zu erreichen.

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Das erklärte Ziel bestand darin, den Klassenerhalt zu sichern. Dieses Vorhaben wurde letztlich erfolgreich auf Rang 15 abgeschlossen. Thiune führte die Spieler durch eine turbulente Phase und schaffte es, die Performance im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu verbessern. Die erfolgreiche Bewältigung dieser Krise hat den Boden für die jetzige Vertragsverlängerung bereitet. Die Leistungswerte sprechen für sich, da ein 15. Platz in der Bundesliga eine solide Basis für die kommende Saison darstellt.

Erweiterter Kreis der verlängerten Verträge im Stab

Neben dem Cheftrainer erhielten auch weitere Schlüsselfiguren des Trainerteams eine neue Perspektive bei Werder Bremen. Es wurde bestätigt, dass auch der Co-Trainer Jan Hoepner einen neuen Vertrag erhielt. Damit wird sichergestellt, dass das etablierte Trainergespann auch zukünftig zusammenarbeitet und die erarbeiteten Methoden fortführen kann. Die Kontinuität im technischen Stab gilt als essenziell für die langfristige Planung.

Zusätzlich unterzeichnete Christian Groß einen neuen Vertrag. Seine Aufnahme in den verlängerten Kreis unterstreicht die Bedeutung, die der Verein ihm beimixt. Die Zusammenführung von Thiune, Hoepner und Groß schafft ein stabiles Fundament für die sportliche Entwicklung. Die Verträge sollen nun die weitere Zusammenarbeit regeln und Klarheit über die Strukturen im Klub schaffen. Dies dient der Abschottung gegen äußere Einflüsse und internen Unsicherheiten.

Motivation der Trainer und Ausblick auf das Derby

Daniel Thiune selbst zeigte sich sehr angetan von der neuen Situation und der Atmosphäre im Verein. Er erklärte, dass es ihm wahnsinnig viel Spaß mache, bei Werder Bremen zu arbeiten. Thiune hob die Qualität der Gruppe hervor und betonte, dass tolle Charaktere in dieser Mannschaft vereint seien. Diese positive Stimmung soll nun auch ins Nordderby gegen den Hamburger SV getragen werden.

Der Trainer erklärte weiter, dass es ihnen immer besser gelinge, ihre eigene Idee vom Fußball spielen zu lassen. Dies deutet auf eine Weiterentwicklung des spielerischen Ansatzes hin, der in der letzten Zeit immer klarer wurde. Die Kombination aus Charakterstärke und taktischer Disziplin soll der Schlüssel zum Erfolg sein. Die Fans und der Verein dürfen nun auf die weitere Entwicklung unter der bewährten Leitung hoffen, während das Derby als nächster Test steht.