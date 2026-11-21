Werder Bremen sichert sich langfristig: Der Vertrag von Cheftrainer Daniel Thioune wird vorzeitig bis 2026 verlängert. Clemens Fritz begründet die Entscheidung mit vollem Vertrauen.

Werder Bremen hat einen entscheidenden Schritt in der sportlichen Zukunft des Vereins unternommen und den vorzeitigen Vertragsabschluss mit Cheftrainer Daniel Thioune bekannt gegeben. Die offizielle Veröffentlichung dieser Vereinbarung erfolgte am Samstagmorgen, also einen Tag bevor das traditionelle Nordderby gegen den HSV stattfinden wird. Diese Entscheidung fällt überraschend, da der ursprüngliche Vertrag mit dem 52-jährigen Trainer erst am Ende der laufenden Saison auslief und eine erfolgsabhängige Verlängerungsklausel enthielt.

Vertrauen der Vereinsführung in Daniel Thioune

Clemens Fritz, der für die sportliche Leitung zuständige Vorstand bei Werder Bremen, hat das ungewöhnliche Vorgehen klar gerechtfertigt. Er betonte ausdrücklich, dass die Vereinsführung von der Arbeit des Trainers absolut überzeugt ist. Fritz verwies darauf, dass Thioune das gesteckte Ziel in der vergangenen Saison trotz einer schwierigen Gesamtsituation mit viel Akribie erreicht hatte. Zudem habe er die Mannschaft in der aktuellen Spielzeit sichtlich gefestigt und weiterentwickelt, was den Schritt der vorzeitigen Vertragsverlängerung legitimiere.

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Der 45-jährige Funktionswuchs fügte hinzu, dass man fest davon ausgehe, auch in Zukunft erfolgreichen und begeisternden Fußball mit Thioune als Cheftrainer spielen zu können. Die Freude über die fortwährende Zusammenarbeit über den Sommer hinaus sei daher groß und grundlegend für die strategische Planung des Vereins. Diese Aussage unterstreicht die hohe Priorität, die Werder Bremen der Kontinuität im Trainerstab beimisst.

Position des Trainers und des gesamten Stabes

Der 52-jährige Daniel Thioune reagierte auf die Verlängerung mit sichtbarer Dankbarkeit und Enthusiasmus. Er erklärte, dass es ihm wahnsinnig viel Spaß bereite, bei Werder mit dieser spezifischen Mannschaft zu arbeiten. Thioune hob hervor, dass in der Gruppe tolle Charaktere vertreten seien und es gelinge, die eigene Fußballidee immer besser umzusetzen. Das ihm entgegengebrachte Vertrauen durch die Verantwortlichen werde er zukünftig weiterhin verdient halten.

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Neben der Verlängerung des Cheftrainers wurden auch die Arbeitspapiere der beiden Co-Trainer Christian Groß und Jan Hoepner erweitert. Der 37-jährige Christian Groß und der 51-jährige Jan Hoepner hatten Thioune Anfang Februar nach Bremen geholfen, um das Team noch von der drohenden Abstiegszone zu retten. Die Arbeit des gesamten Trainergespanns wird als wesentlicher Faktor für den aktuellen Aufschwung des Vereins angesehen.

Sportliche Entwicklung und aktuelle Positionierung

Die Zusammenarbeit der drei Trainer hat sich in der laufenden Saison ausgezahlt. Unter der Anleitung von Thioune, Groß und Hoepner hat die Mannschaft einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Die Ergebnisse haben sich stabilisiert, und die Mannschaft wirkt konditionell sowie mental gefestigter als noch zur Zeit der Verpflichtung der neuen Trainercrew. Diese positive Entwicklung spiegelt sich unmittelbar in der aktuellen Tabelle der Liga wider.

Werder Bremen belegt derzeit mit 15 Punkten den sechsten Platz. Diese Position zeigt, dass die Teamdynamik und die taktische Ausrichtung des Trainerstabes funktionieren. Die vorzeitige Vertragsverlängerung dient dazu, diese Momentum für die kommenden Spiele und die gesamte Restsaison zu sichern, ohne dass Unsicherheit über die sportliche Leitung besteht.

Ausblick auf das kommende Nordderby

Die Ankündigung der Vertragsverlängerung fällt in einen hochspannenden Zeitraum für die Bremer. Am kommenden Sonntag steht das Nordderby gegen den HSV an. Werder Bremen hat die Möglichkeit, im Spiel, das um 17:30 Uhr auf DAZN live zu sehen ist, weitere Punkte zu sammeln und die Position in der Tabelle weiter zu festigen. Die vorzeitige Verpflichtung von Thioune sendet ein starkes Signal an die Fans und die Konkurrenten, dass der Verein langfristig plant und an seiner sportlichen Richtung festhält.