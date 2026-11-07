Werder Bremen verliert trotz dominanter Leistung gegen Top-Fußball

Werder Bremen unterliegt zum ersten Mal seit sieben Spielen. Niclas Füllkrug und Experten loben die Kontrolle, klagen über fehlende Effizienz im Abschluss.

Werder Bremen verliert zum ersten Mal seit sieben aufeinanderfolgenden Pflichtspielen und beendet damit eine lange Serie ohne Niederlage. Obwohl die Bremer in den meisten statistischen Kategorien klar die Nase vorn hatten, reichte die Überlegenheit am Ende nicht für den vollen Erfolg. Der Top-Stürmer Niclas Füllkrug, der in den vorangegangenen neun Spielen neun Tore erzielt hatte, blieb bei diesem Auftritt ohne Treffer, was das Ergebnis gegen den Widerstand der eigenen Dominanz besiegelte.

Füllkrug dominiert Spielkontrolle trotz Torlosigkeit

Lothar Matthäus, der Rekord-Nationalspieler und Experte bei Sky, zeigte sich nach dem Spiel trotz der Niederlage schwer angetan von der Darbietung seines ehemaligen Vereins. Er hob insbesondere die immense Spielkontrolle durch Niclas Füllkrug hervor, der im Verlaufe des Matches 70 Ballkontakte verbuchen konnte. Matthäus betonte, dass diese hohe Zahl im modernen Fußball eindeutig signalisiert, wer die Initiative innehatte, insbesondere in der zweiten Halbzeit. Für den 65-Jährigen war es ein klares Zeichen dafür, dass Werder Bremen die Partie inhaltlich bestimmte, auch wenn das Ergebnis anders ausfiel.

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Statistische Überlegenheit trifft auf mangelnde Effizienz

Die Zahlen untermauerten die dominante Leistung der Bremer: Mit 24 Torschüssen im Gegensatz zu nur 13 des Gegners übten die Norddeutschen permanent Druck aus. Auch bei der Ballbesitzquote kontrollierten Werder Bremen das Geschehen mit 58 Prozent zu 42 Prozent. Julia Simic, weitere Expertin bei Sky, analysierte, dass sich das Blatt der Ereignisse hier ein wenig gewendet habe. Sie vertrat die Ansicht, dass dies die aktuelle Realität von Werder Bremen widerspiegelt: Ein solches Spiel eng und ausgeglichen gestalten zu können. Mit etwas mehr Effizienz im Abschluss hätte zumindest ein Unentschieden, vielleicht sogar der Sieg, möglich gewesen sein.

Füllkrug zeigt Stolz und fokussiert sich auf Gegenwart

Niclas Füllkrug zeigte sich nach der Partie ungerührt von der Niederlage und betonte seine Zufriedenheit mit der Entwicklung des Teams. Er äußerte, dass er die Leistung nicht negativ bewerte und stolz darauf sei, an welcher Stelle die Mannschaft gerade stehe. Die von den Medien angeführten Statistiken sahen er als positives Signal für die spielerische Überlegenheit. Für ihn und das Team bedeutete dies, dass sie ihren Weg konsequent weitergehen und nicht durch eine einzige Niederlage vom Kurs abbringen lassen würden.

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Vorbereitung auf Nations-League und Nationalmannschaft

Die Liga-Pause bot nun die Gelegenheit für eine kurze Erholung, bevor der Fokus auf die internationale Ebene wechselt. Bundestrainer Jürgen Klopp hat Niclas Füllkrug für die anstehenden Nations-League-Spiele in die Nationalmannschaft nominiert. Dennoch lässt sich der Stürmer von dieser Auszeichnung aktuell nicht ablenken. Er gab zu, dass sein Kopf noch komplett im gerade beendeten Spiel verweile und er sich noch keine Gedanken über die Abfahrt zur Nationalmannschaft in der kommenden Woche mache.

Ausblick ohne Vorgespräch über Nationalteam

Füllkrug machte deutlich, dass er derzeit keine Vorfreude auf die Nationalmannschaft verspürt, da das Thema ihn in diesem Moment nicht interessiere. Diese mentale Blockade gegenüber der bevorstehenden Länderspielpause dient dazu, die volle Energie auf die Vereinsmannschaft zu konzentrieren. Die Nationalmannschaft wird erst in der folgenden Woche zum Tragen kommen, wenn der Fokus wieder gewechselt hat. Für Werder Bremen bedeutet die nun folgende Pause vorerst eine Chance, die erzielten positiven signale aus der eigenen Leistung zu werten und sich auf die nächsten Herausforderungen in der Bundesliga vorzubereiten.