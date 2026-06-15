Werder Bremen vor Vertragsverlängerung mit Mitchell Weiser

Der SV Werder Bremen steht kurz vor der Vertragsverlängerung mit Mitchell Weiser. Manager Clemens Fritz bestätigt positive Verhandlungen. Der 32-Jährige soll einen leistungsbezogenen Einjahresvertrag unterschreiben.

Der SV Werder Bremen arbeitet intensiv an der Kaderplanung für die kommende Saison. Neben der Verpflichtung neuer Spieler steht vor allem die Vertragsverlängerung mit einem langjährigen Leistungsträger im Fokus: Mitchell Weiser .

Der 32-jährige Rechtsverteidiger, der seit 2021 für die Bremer aufläuft, hat sich in den vergangenen Jahren als absolute Stütze der Mannschaft etabliert. Seine Dynamik, seine präzisen Flanken und seine defensive Zuverlässigkeit machen ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Teams. Nun steht der erfahrene Profi kurz davor, seinen auslaufenden Vertrag zu verlängern. Die Gespräche zwischen den Verantwortlichen und Weisers Berater laufen bereits seit Monaten und nähern sich nun dem erfolgreichen Abschluss.

Clemens Fritz, Werders Manager, bestätigte gegenüber der Bild-Zeitung: Der Trend ist sehr positiv. Es ist davon auszugehen, dass es in diesem Monat eine Einigung geben wird. Dies gibt Anlass zur Hoffnung, dass Weiser auch in der kommenden Spielzeit das grün-weiße Trikot tragen wird. Die Verhandlungen gestalteten sich dieses Mal jedoch anders als vor zwei Jahren.

Damals, im Juli 2025, erlitt Weiser einen Kreuzbandriss, der ihn für die gesamte Saison außer Gefecht setzte. Die langwierige Verletzung warf ihn nicht nur körperlich, sondern auch mental zurück. Während seiner Reha kämpfte er sich akribisch zurück, konnte aber nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Diese lange Ausfallzeit führte dazu, dass andere Vereine trotz seiner konstant starken Leistungen in den Vorjahren keine Angebote für ihn einreichten.

Die Verantwortlichen in Bremen hingegen bewiesen Vertrauen in seine Fähigkeiten und warten geduldig auf seine Rückkehr. Nun, da er wieder voll belastbar ist, zeigt sich der Verein bereit, ihm eine neue Chance zu geben. Weiser soll einen leistungsbezogenen Einjahresvertrag mit Option unterschreiben, der ihm die Möglichkeit bietet, sich erneut zu beweisen. Die kommende Saison wird für ihn eine Art Neuanfang darstellen, bei dem er seine Qualitäten unter Beweis stellen kann.

Zum Trainingsstart am 12. Juli soll der Rechtsverteidiger mit seinen Teamkollegen auf dem Platz stehen und in seine sechste Saison für Werder gehen. Die Bremer Fans hoffen, dass Weiser an seine beste Form anknüpfen kann, bevor ihn die Verletzung stoppte. Seine Rückkehr wäre ein wichtiger Baustein für die Kaderplanung, da er auf der rechten Abwehrseite sowohl offensiv als auch defensiv Akzente setzen kann.

Trainer Ole Werner plant fest mit ihm, um die Stabilität in der Defensive zu erhöhen und gleichzeitig mehr Torgefahr über die Flügel zu entwickeln. Mit seiner Erfahrung und Führungsqualität könnte Weiser auch eine wichtige Rolle im Teamgefüge einnehmen. Insgesamt arbeitet Werder weiter an einem schlagkräftigen Kader, um in der nächsten Bundesliga-Saison eine gute Rolle spielen zu können. Die Verlängerung mit Weiser wäre dabei ein klares Signal für Kontinuität und Vertrauen in die eigenen Spieler.

Die Entscheidung steht unmittelbar bevor, und alle Beteiligten hoffen auf eine positive Nachricht in den kommenden Tagen





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