Werder Bremens Pokalgegner Lüneburg sucht Stadion: Millerntor oder Lohmühle?

Der Lüneburger SK muss für das Pokalspiel gegen Werder Bremen ein größeres Stadion suchen. Optionen sind das Millerntor in Hamburg oder die Lohmühle in Lübeck.

Der Lüneburger SK steht vor einer großen Herausforderung: Der Fünftligist trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Bundesligisten Werder Bremen . Das Spiel ist für den Zeitraum vom 21. bis 24.

August angesetzt, doch der Austragungsort ist noch ungewiss. Die heimische Sportanlage Sülzwiesen in Lüneburg bietet nur Platz für rund 4000 Zuschauer und erfüllt nicht die Anforderungen des DFB für ein Pokalspiel dieser Größenordnung. Daher ist der Verein auf der Suche nach einer alternativen Spielstätte, die den erwarteten Ansturm von über 20.000 Fans bewältigen kann. Die erste Wahl fiel auf das Millerntor-Stadion des FC St. Pauli, das 29.546 Plätze bietet.

Dies erscheint naheliegend, da die Fans von Werder und St. Pauli als befreundet gelten. Doch bisher konnte keine Einigung über die Miete des Stadions erzielt werden. Hinzu kommt, dass auch andere Nord-Clubs wie der Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club (gegen Borussia Dortmund) und Phönix Lübeck (gegen den SC Paderborn) Interesse am Millerntor als Austragungsort bekundet haben. Sollte die Verhandlung mit St. Pauli scheitern, rückt eine Alternative in den Fokus: die Lübecker Lohmühle.

Dieses Stadion fasst etwa 10.000 Zuschauer und liegt rund zwei Autostunden von Bremen entfernt. Nach Informationen der BILD ist Lübeck der erste Ersatzplan, falls das Millerntor nicht zur Verfügung steht. Lüneburgs Trainer Tarek Gibbah zeigte sich nach der Auslosung begeistert von der Aussicht auf ein volles Stadion. Er träumt von einer großen Kulisse und betont die Freude, auf einen traditionsreichen Bundesligisten aus dem Norden getroffen zu sein.

Die Entscheidung über den Spielort wird in den kommenden Tagen erwartet. Für die Fans beider Vereine bleibt zu hoffen, dass eine Lösung gefunden wird, die ein stimmungsvolles Pokalspiel ermöglicht. Die Pokalpartie verspricht ein Highlight der Saison zu werden, unabhängig davon, ob sie in Hamburg oder Lübeck stattfindet. Werder Bremen wird als Favorit in die Partie gehen, doch der Lüneburger SK hofft auf eine Überraschung vor einer großen Kulisse.

Die Verhandlungen laufen auf Hochtouren, und der DFB muss dem gewählten Stadion zustimmen. Die nächsten Tage werden Klarheit bringen, wo der Kracher zwischen dem Underdog aus der fünften Liga und dem Bundesligisten aus dem Norden ausgetragen wird. Die Vorfreude auf das Duell ist sowohl in Lüneburg als auch in Bremen riesig. Trainer Gibbah hat bereits angekündigt, dass seine Mannschaft alles geben wird, um die Chance zu nutzen und vielleicht für eine Sensation zu sorgen.

Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze, und der Lüneburger SK will diese nutzen. Die Fans hoffen auf ein unvergessliches Erlebnis, egal in welchem Stadion. Die sportliche und organisatorische Herausforderung ist groß, aber der Verein ist optimistisch, eine geeignete Lösung zu finden. Die nächsten Schritte werden mit Spannung erwartet.

Sollte die Lohmühle zum Zuge kommen, müssen auch dort logistische Fragen geklärt werden, etwa Anreise und Sicherheit. Parallel laufen die Gespräche mit St. Pauli weiter. Die kommenden Tage werden zeigen, wo der Ball ins Rollen kommt. Eines ist sicher: Das Spiel wird ein Highlight der ersten Pokalrunde sein





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