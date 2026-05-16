Fans des SV Werder Bremen nehmen ihren Frust über die enttäuschende Bundesliga-Saison während des Heimspiels gegen Borussia Dortmund Luft auf. Sie kritisieren die sportliche Führung und demandieren Konsequenzen. Trotz kritischer Stimmen bleibt Clemens Fritz als Geschäftsführer Profifußball weiterhin an der Spitze, während Peter Niemeyer Coach bleibt.

Fans des SV Werder Bremen nahmen ihren Frust über die enttäuschende Bundesliga -Saison während des Heimspiel s gegen Borussia Dortmund Luft auf. Sie kritisierten die sportliche Führung um Klaus Filbry , Clemens Fritz und Peter Niemeyer und demanded Konsequenzen .

Auf mehreren Bannern proklamierten die Fans, dass der Abstieg kein Nachteil sei und dass die Vereinsführung ihre Geduld nicht ohne weiteres gewähren würde. Auch andere Botschaften lauteten: Die Saison sei mit einem blauen Auge beendet, und unmissverständlich: Fritz und Niemeyer seien raus! Trotz kritischer Stimmen bleibt Clemens Fritz als Geschäftsführer Profifußball weiterhin an der Spitze. Filbry betont, dass Fehler gemacht wurden, aber gelernt wurde.

Fritz selbst sieht sich weiterhin als Teil des Prozesses und betont seine Liebe zum Verein mit voller Energie





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