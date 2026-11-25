Bundesliga am Freitagabend! Werder Bremen fordert Borussia Mönchengladbach. Hier gibt es alle Infos zum Spiel im Livestream auf WOW.

Am Freitag, 27. November, treffen die beiden Bundesligisten im Weserstadion aufeinander. Die Bremer gehen als Tabellensechster und frisch gebackene Derbysieger in die Partie. Wo ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Das Bundesliga-Spiel SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach steigt am Freitag, 27. November 2026. Anstoß im Weserstadion in Bremen ist umPlatz sechs, 18 Punkte und ein überzeugender Derbysieg: Beim SV Werder Bremen läuft es derzeit richtig gut. Zwei der vergangenen drei Bundesligaspiele haben die Hanseaten gewonnen.

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Besonders das 4:0 gegen den Hamburger SV dürfte den Bremern ordentlich Selbstvertrauen geben. Gegen Gladbach wollen sie nun vor heimischem Publikum nachlegen. Während Werder auf die obere Tabellenhälfte blickt, steckt Borussia Mönchengladbach tief im Abstiegskampf. Die Fohlen sind seit drei Spielen sieglos und kassierten zuletzt zwei Niederlagen in Folge.

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Mit gerade einmal vier Punkten steht die Borussia am Tabellenende. Ausgerechnet beim formstarken SV Werder Bremen sollen nun wieder Punkte her. Mit SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach zeigt Sky Sport ein Duell des 11. Spieltags am Freitagabend.

Sky Sport überträgt live aus dem Weserstadion. Für die Gäste aus Mönchengladbach ist es als Tabellenletzter ein wegweisendes Spiel, während Bremen seine Position als Tabellensechster festigen will.