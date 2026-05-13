Werder-Profis fliegen nach Ibiza und lassen sich die Sonne auf den Pelz scheinen

Nach dem Saisonfinale fliegen Werder-Profis gemeinsam zum mehrtägigen Spaß-Trip nach Ibiza. Die Mannschaft lässt sich die Sonne auf den Pelz scheinen und genießt den Sommerurlaub. Die Profis hatten bereits vor einer Woche vorgemacht, nachdem sie feststanden waren. Die drohende Relegation hatte rechtzeitige Unterschriften verhindert. Das alljährliche Trainingslager im Zillertal/Österreich (20. bis 26. Juli) ist bislang geplant, aber aufgrund des später startenden Pflichtspielbetriebs kann es noch ein zweites Camp geben.

Nach dem Saisonfinale fliegen Werder- Profis gemeinsam zum mehrtägigen Spaß-Trip nach Ibiza . Die Mannschaft lässt sich die Sonne auf den Pelz scheinen und genießt den Sommerurlaub .

Die Profis hatten bereits vor einer Woche vorgemacht, nachdem sie feststanden waren. Die drohende Relegation hatte rechtzeitige Unterschriften verhindert. Das alljährliche Trainingslager im Zillertal/Österreich (20. bis 26. Juli) ist bislang geplant, aber aufgrund des später startenden Pflichtspielbetriebs kann es noch ein zweites Camp geben





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