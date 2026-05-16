Werder-Trainer Thioune sticht unter Bundesliga-Anstoßzeit Tattoo

Werder-Trainer Daniel Thioune hat sich nach dem erfolgreichen Klassenerhalt auf eine neue Bundesliga-Zeit umgestellt und hat unter dem Tobias-Nachfolger in derplanten Saison nicht alles glatt gehen lassen. Der Coach kehrt damit seiner Tattooerkunst nach und trägt nun auf dem linken Handgelenk eine Stundezeiger-Tattoo.

Mit Ach und Krach hat Werder den Klassenerhalt am vergangenen Wochenende eingetütet. Großen Anteil daran hat vor allem Trainer Daniel Thioune (51), der es geschafft hat, neue Energie zu entfachen.

Auch wenn unter dem Steffen-Nachfolger nicht alles glatt lief (13 Spiele, 13 Punkte), wurde die Rettungs-Mission erfüllt. Und das in Thiounes erster Saison als Bundesliga-Trainer. Um diesen Erfolg gebührend festzuhalten, hat sich der Werder-Coach ein kleines Tattoo stechen lassen. Auf seinem linken Handgelenk wurde die Bundesliga-Anstoßzeit „15:30“ verewigt.

Werder Bremen: Thioune hat jetzt ein Bundesliga-Tattoo "Ich habe schon ein paar mehr Tätowierungen. Das neue Tattoo hängt mit unserem Fast-Aufstieg von vor zwei Jahren mit Düsseldorf zusammen. Aus einem Gedanken von damals ist jetzt ein Ergebnis geworden und soll immer wieder verdeutlichen, dass man diesen Job nicht für selbstverständlich nehmen soll," erklärt Thioune. Dabei zieht Thioune noch ein kurzes und ehrliches Saison-Fazit.

Der Werder-Coach weiter: "Weiterhin um 15.30 Uhr zu spielen, war der Auftrag. Die Saison war nicht toll. Aber durch den Klassenerhalt haben wir jetzt die Chance, künftig ein anderes Gesicht zu zeigen und Dinge zu verändern. Wenn ich keine Uhr trage und auf mein Handgelenk schaue, sollte das Tattoo Ansporn und Motivation geben, auch zu 100 Prozent da zu sein.





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