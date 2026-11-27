Frösteln Sie im Homeoffice, zittern die Finger beim Basteln in der Werkstatt? Wie Sie Hobbyraum und Gartenhaus in Herbst und Winter sinnvoll warm bekommen.

Werkstatt, Garage, Gästezimmer: So heizen Sie selten genutzte Räume effizient". Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen. Nur 18 Cent von jedem KI-Dollar kommen laut Studie wirklich in der Produktion an.

Ohne strukturierte Evaluation wird KI-Code zur teuren Illusion. Trusted Publishing ersetzt Registry-Tokens in CI/CD-Pipelines durch kurzlebige Identitätsnachweise. npm, PyPI und crates.io setzen dies unterschiedlich um. Was unterscheidet Maker von Magiern? Maker verraten ihre Tricks!

Advertisement

Advertisement

Unsere Autoren haben hier eine Sammlung kleiner Tipps und Mini-Projekten zusammengestellt. Zwischen HDR-Glanz, Sprachassistent und Werbekarussell entscheidet sich, ob ein Smart-TV dem Zuschauer dient – oder seiner Plattform. Beim Lernen, zum Beispiel einer Sprache, möchte man handschriftliche Aufzeichnungen, PDFs, Audio und Vokabelkarten unter einen Hut bekommen. Goodnotes hilft.