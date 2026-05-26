Werner Herzog und die Geschichte hinter Grogu im "The Mandalorian"

Werner Herzog, ein deutscher Kultregisseur, spielte im "The Mandalorian" eine bedeutende Rolle. Er sprach den Client an, der Grogu aufspürte.

Nach Disney+ erobert das Erfolgsduo aktuell auch die Kinos. Zunächst einmal wird gerne vergessen, welche Rolle ein deutscher Kultregisseur bei der ganzen Sache spielte. Wenn ihr über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Ein großer Anreiz dürfte für viele dabei sein, Fanliebling Grogu endlich auf der großen Leinwand zu sehen, nachdem er in Da ist es verständlich und passend, dass eine vermutlich schon wieder in Vergessenheit geratene Anekdote zu den Anfängen von Baby Yoda, wie er damals noch gemeinhin genannt wurde, diese Tage wieder ihre Runden im Internet zieht. Im Zentrum steht dabei niemand Geringerer als Werner Herzog höchstpersönlich.

Die deutsche Regielegende, die seit Jahren Kultstatus genießt, spielte schließlich in Staffel 1 von "The Mandalorian" mit. Er spielte den namenlosen Klienten, der Din Djarin (Pedro Pascal) alias The Mandalorian überhaupt erst damit beauftragte, Grogu aufzuspüren. Die beiden "The Mandalorian"-Schöpfer standen während der Produktion vor der Frage, ob sie für die Figur auf Animatronik oder CGI setzen sollten





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