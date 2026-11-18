Der Werner-Holzer-Preis wird zum fünften Mal verliehen. Preisträger sind Katja Gloger und Jaafar Abdul Karim. Die Familie Ehrmann Holzer würdigt die Bedeutung freier Presse.

Am vergangenen Freitag fand im ehrwürdigen Kaisersaal des Frankfurt er Römers die Verleihung des fünften Werner-Holzer-Preis es statt. Die renommierte Auszeichnung für herausragenden Auslandsjournalismus ging an die Russland-Korrespondentin Katja Gloger und den DW-Journalisten Jaafar Abdul Karim. Die Veranstaltung stand unter dem Motto der Bewahrung der Vision von Werner Holzer, einem ehemaligen Chefredakteur der Frankfurt er Rundschau.

Verleihung im Römer mit hohen Gästen

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner dankte den beiden Preisträgern für ihre mutige Herangehensweise an komplexe internationale Themen. Auch Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef sprach sich in seiner Ansprache eindeutig für die unverzichtbare Bedeutung der Pressefreiheit aus. Die Ehre, eine beeindruckende Rede zu halten, fiel erneut an Michel Friedmann, der die historische Bedeutung des Preises unterstrich.

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Philosophie des Vaters im Mittelpunkt

Der Ex-Aufsichtsratschef der Eintracht Frankfurt, Philip Holzer, stand im Zentrum der emotionalen Zeremonie. Er führte seine Erinnerungen an seinen Vater Werner Holzer fort, der im Jahr 2016 im Alter von 90 Jahren verstarb. Philipp Holzer schwelgt oft in Erinnerungen auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt, wo sein Vater begraben liegt. Im Jahr, in dem Werner Holzer 100 Jahre alt geworden wäre, rückte dessen philosophischer Ansatz für Journalismus in den Vordergrund.

Historische Zitate und persönliche Momente

Philip Holzer erzählte von einem besonderen Moment vor elf Jahren. Damals bat ihn sein Vater im Krankenhaus um ein kurzes Wort zur Übergabe des Ehrenpreises des Hessischen Journalistenpreises. Werner Holzer übergab ihm einen Zettel mit der Anweisung: Halte Dich kurz. Auf diesem Zettel schrieb er, dass sein Dank an alle Journalistinnen und Journalisten gehe, die ihn auf seinem langen Weg begleitet hatten. Er betonte, dass sie dazu beigetragen hätten, eine Welt zu ermöglichen, in der Menschen menschenwürdig leben können.

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Journalistische Begleitung historischer Umbrüche

Werner Holzer begleitete journalistisch Schlüsselereignisse in Schwarzafrika, als die Kolonialherrschaft zerbrach. Er berichtete über die USA zur Zeit der Mondfahrt, der Kennedymorde und der Bürgerrechtsgesetze. Seine Korrespondenz umfasste auch das geteilte Südafrika, als das Apartheid-System zusammenbrach und Männer wie Nelson Mandela in sich selbst zusammenbrachen. Darüber hinaus dokumentierte er die Entwicklung in Vietnam nach einem grausamen Krieg.

Die Auszeichnung würdigt nicht nur die aktuelle Arbeit von Katja Gloger und Jaafar Abdul Karim, sondern auch das Lebenswerk von Werner Holzer. Die Familie Holzer möchte mit dem Preis dafür sorgen, dass das Gefühl der Isolation, das Auslandsjournalisten manchmal empfinden, nicht entsteht. Sie dankt allen Beteiligten, die dazu beigetragen haben, die Vision ihres Vaters durch diesen Preis für die nächste Generation lebendig zu halten und zu bewahren. Die Zeremonie im Römer diente somit als Brücke zwischen der historischen Vergangenheit der Frankfurter Berichterstattung und der aktuellen Verantwortung der Presse in einer komplexen Welt.