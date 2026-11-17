Festival-Macher Werner Roch verrät, dass Alice und Ellen Kessler den assistierten Suizid gemeinsam planten. Ein Rückblick auf ihr letztes Treffen 2025.

Der Musik-Manager und Festivalveranstalter Werner Roch hat im Interview mit einer Redaktion detaillierte Einblicke in das Privatleben und den letzten Lebensabschnitt der bekannten Kessler-Zwillinge Alice und Ellen Kessler gegeben. Roch betonte, dass der gemeinsame Tod der 89 Jahre alten Schwestern, der am 17. November 2025 bekannt wurde, auf einem festen, lang gehegten gemeinsamen Willen beruhte. Die beiden Showstars suchten den assistierten Suizid, um ihre Einheit im Leben und im Tode aufrechtzuerhalten.

Gemeinsamer Tod als erklärter Wille

Werner Roch erklärte, dass ihn die Nachricht vom gemeinsamen Versterben der Zwillinge nicht überrascht habe, da das Thema seit Jahren Teil ihrer Gespräche war. In ihren Unterhaltungen erwähnten Alice und Ellen Kessler immer wieder, dass sie einen gemeinsamen Tod anstrebten, falls die Zeit dafür reif sein sollte. Der Klassik-Manager beschreibt dieses Verbleiben unzertrennlich als ihren festen gemeinsamen Willen, der auch bei öffentlichen Auftritten deutlich wurde.

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Das Festival der Nationen in Bad Wörishofen war über viele Jahre hinweg ein wichtiger Ort der Begegnung für die Geschwister. Sie gehörten dort zu den Stammgästen und erschienen regelmäßig als besondere VIP-Gäste. Roch hebt hervor, dass die Verbundenheit der beiden so stark war, dass sie selbst bei der Wahl ihres Lebensendes nicht voneinander getrennt werden wollten. Diese Haltung prägte auch ihre öffentliche Präsenz bis zum Ende.

Letzte Begegnung und Abschiedsgeschenke

Ende September 2025 entstand beim Festival in Bad Wörishofen eines der letzten gemeinsamen öffentlichen Fotos der Schwestern. Auf den Bildern sind Alice und Ellen Kessler gemeinsam mit Carolin Reiber und Intendant Winfried Roch zu sehen. Die Anwesenheit der langjährigen Freundin Carolin Reiber unterstreicht die enge Verbindung der Truppe, die auch nach außen hin sichtbar blieb. Fans und Besucher der Kurstadt reagierten stets erfreut auf die Auftritte der beliebten Geschwister.

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Carolin Reiber berichtete am 18. November, dass sie von den Zwillingen ein besonderes Abschiedspaket erhalten habe. Dieses Paket durfte erst zu einem späteren Zeitpunkt, ebenfalls am 18. November, geöffnet werden. Der Inhalt umfasste unter anderem Schmuckstücke, die als Andenken gedacht waren. Der Zeitpunkt der Übergabe und der Öffnung markiert eine emotionale Zäsur für das nahe Umfeld der Kessler-Zwillinge.

Krankheit und Rückzug aus der Öffentlichkeit

Gerüchte über schwere gesundheitliche Probleme der Zwillinge, einschließlich eines Schlaganfalls, den Ellen Kessler nach dem letzten Besuch in Bad Wörishofen erlitten haben soll, widerspricht Werner Roch. Er erklärte, ihm seien solche Vorfälle nicht bekannt. Allerdings bestätigte er, dass er Ellen Kessler am Tag nach dem Festival nach Hause begleitete, da sie sich einer Kontrolle im Krankenhaus in Kaufbeuren unterziehen musste. Dies diente der Überprüfung ihres Gesundheitszustands nach dem Event.

Die langjährige Freundin der Schwestern, Gabriele Gräfin zu Castell-Rüdenhausen, erwähnte ebenfalls gesundheitliche Schwierigkeiten in ihren Berichten. Trotz dieser Meldungen blieben Alice und Ellen Kessler bis zuletzt aktive Teilnehmer des kulturellen Lebens. Im Sommer zuvor hatten beide den Bayerischen Verdienstorden erhalten, was ihre Bedeutung für die bayerische Kulturlandschaft unterstrich. Das Festival 2025 griff ihre Geschichte auf und zeigte ein Foto der beiden.

Abschied vom Festival der Nationen

Mit dem Tod der Kessler-Zwillinge am Montag, dem 17. November 2025, endet eine lange Ära für das Festival der Nationen. Künftig wird es Veranstaltungen in Bad Wörishofen ohne die ikonischen Gäste geben. Winfried und Werner Roch gaben zu, dass sie sich noch an den Gedanken gewöhnen müssen, dass Alice und Ellen Kessler nicht mehr dabei sein werden. Sie sind sich einig, dass die Schwestern sehr vermisst werden.

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Die Festivalmacher verpflichten sich, die Erinnerung an Alice und Ellen Kessler in bester Bewahrung zu halten. Ihre Präsenz am glanzvollen Mitternachtsbüfett im Luxushotel Sonnenhof und die anschließende Teilnahme am Treiben direkt am Kurpark waren fester Bestandteil der Tradition. Die Träume der Kessler-Zwillinge von einem gemeinsamen Ende haben sich nun erfüllt, doch die Lücke, die sie in Bad Wörishofen und der Musikwelt hinterlassen, bleibt groß.