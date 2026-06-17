Werner-Schöpfer Brösel: Vom Kult-Comic zum norddeutschen Mythos

Ein Rückblick auf das Leben und Werk von Rötger Feldmann, dem Erfinder der anarchischen Comicfigur Werner, die in den 80ern und 90ern Deutschland prägte.

In den 1980er und 1990er Jahren gab es in Deutschland kaum einen Jugendlichen, der nicht mit der chaotischen Comic figur Werner aufgewachsen ist. Geschaffen von Rötger Feldmann, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Brösel , wurde Werner zum Symbol für eine Generation, die sich nach Freiheit, Anarchie und unkonventionellem Humor sehnte.

Die Geschichten rund um den schrägen Norddeutschen und seine Kumpels, die stets auf der Suche nach dem nächsten Bier oder der nächsten Schraube am Motorrad waren, trafen den Nerv der Zeit. Erstmals erschienen die Comics Ende der 1970er Jahre, doch der große Durchbruch gelang in den 1980ern, als die Hefte sich millionenfach verkauften. Besonders der vierte Band Werner Eiskalt erreichte 1985 eine Auflage von rund 700.000 Exemplaren und machte die Figur bundesweit bekannt.

Das legendäre Rennen 1988 auf dem Flugplatz Hartenholm, zu dem rund eine Viertelmillion Zuschauer kamen, zementierte den Mythos endgültig. Werner war nicht mehr nur ein Comic, sondern ein Massenphänomen, das die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen ließ. Der Erfolg beschränkte sich nicht nur auf die gedruckten Hefte. 1991 kam der erste Werner-Film in die Kinos und lockte über fünf Millionen Zuschauer an - ein beeindruckender Erfolg für eine deutsche Comicverfilmung.

Brösel selbst stand darin als Schauspieler vor der Kamera, was ihm zusätzliche Popularität einbrachte. Vier weitere Filme folgten und trugen den norddeutschen Slang weit über die Küstenregion hinaus. Sprüche wie Hau wech die Scheiße wurden Teil der deutschen Popkultur und sind bis heute im kollektiven Gedächtnis verankert. Doch der Weg zum Erfolg war alles andere als geradlinig.

Brösel, der eigentlich eine Lehre als Lithograf absolviert hatte, erlebte nach seinem Abschluss eine schwierige Phase. Er wurde gekündigt, war sechs Jahre lang arbeitslos und schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. In dieser Zeit, die er in Wohngemeinschaften verbrachte, entstand ein Großteil seiner kreativen Ideen. Unterstützt wurde er dabei von dem Kieler Galeristen Holger Henze, der sein Talent früh erkannte und förderte.

Neben dem derben Humor, der für die Werner-Comics charakteristisch ist, zeigte Brösel immer auch eine gesellschaftskritische Seite. In Satiren und frühen, teils unveröffentlichten Arbeiten setzte er sich kritisch mit Politik, Militär und Autoritäten auseinander. In den Werner-Geschichten tauchen regelmäßig Polizisten, Bürokraten und andere Ordnungshüter auf, die als unfähige Gegenspieler der anarchischen Hauptfiguren dienen. Für Brösel war Humor stets ein Mittel der Rebellion gegen die etablierte Ordnung.

Nach dem großen Boom in den 1990er Jahren folgte jedoch der wirtschaftliche Absturz. Im Jahr 2002 ging das Firmenkonstrukt rund um Werner insolvent. Für Brösel bedeutete dies paradoxerweise eine Befreiung von unternehmerischem Druck. Gemeinsam mit seiner Frau Petra kämpfte er sich die Rechte an seiner Figur zurück und gründete den Familienverlag Bröseline, in dem er seither im kleineren Rahmen arbeitet. 2018 gab es ein großes Comeback auf dem Flugplatz Hartenholm, wo erneut das legendäre Werner-Rennen stattfand.

Heute lebt Rötger Feldmann zurückgezogen auf einem denkmalgeschützten Gutshof in Schleswig-Holstein. Er feierte 2025 seinen 75. Geburtstag und zeichnet noch immer selbst. Zu seinen Ehren wurde das Wort Bölkstoff in das SASS-plattdeutsche Wörterbuch als Synonym für Bier aufgenommen.

Neue Werner-Bände erscheinen weiterhin und beweisen, dass die Figur auch nach Jahrzehnten nichts von ihrem Kultstatus verloren hat. Sogar die Pleiten und Erfolge von Deutschland beim Eurovision Song Contest wurden in einem Werner-Comic thematisiert, was zeigt, wie flexibel die Figur ist. Die unverwechselbare Mischung aus norddeutschem Dialekt, schwarzem Humor und technikverliebten Pannen hat Generationen geprägt und ist bis heute ein wichtiger Bestandteil der deutschen Comiclandschaft.

Die Figuren wie der bärbeißige Eckard, der naive Andi und der stets betrunkene Brösel selbst sind zu Ikonen geworden und werden von Fans auf Motorradtreffen und Cosplay-Events gefeiert





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