Geldentscheidungen, Lebensversicherung, ETFs: Drei BRIGITTE-Leserinnen erzählen, was sie bei der Altersvorsorge anders machen würden, und geben Tipps für jüngere Frauen.

Ich habe über einen längeren Zeitraum eine geringfügige Beschäftigung ausgeübt und leider nicht in die Rentenversicherung eingezahlt. Zu dem Zeitpunkt war es mir wichtiger, möglichst viel Geld zu haben, als an meine Zukunft zu denken.

Aus heutiger Sicht war das falsch. Denn dadurch habe ich heute einiges weniger an Rente. Zumal ich mir nach meiner Trennung meine Lebensversicherung auszahlen ließ, da ich das Geld für ein Auto brauchte. Das merke ich natürlich heute an meinem Budget.

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Ich habe ein relativ gutes Auskommen mit meiner Rente, muss aber für Extra-Ausgaben einer Nebentätigkeit nachgehen. Ich gebe mein Geld mittlerweile bewusster aus, und andere Dinge, wie Zeit für mich und die Familie, sind mir wichtiger geworden als Geld. Ich muss aber auch nur für mich alleine sorgen. Auf jeden Fall rate ich allen, zusätzlich zur Rentenversicherung eine gute private Vorsorge fürs Alter zu treffen – sei es durch Versicherungen oder Vermögensanlagen.

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"Ich war über 35 Jahre als Tierärztin selbstständig und habe drei Kinder großgezogen. Oberste Maxime war für mich immer: So viel arbeiten, dass ich mich auch alleine ernähren kann, und nebenher zur gesetzlichen Altersvorsorge auch private Vorsorge treffen, auch bei zunächst geringem Einkommen. Ich habe das dann mit dem Einkommen immer angepasst.

Außerdem: keine unnötigen Schulden machen bzw. unnötige Raten- und Leasingverträge abschließen. Die einzigen Schulden haben wir für unser Haus gemacht und diese innerhalb von zehn Jahren abbezahlt. Also: erst sparen, dann kaufen – man schläft dann einfach ruhiger. Zusätzlich würde ich immer eine Risiko-Lebensversicherung für den Worst Case abeschließen.

Wichtig finde ich, dass der- oder diejenige in einer Partnerschaft, der beruflich wegen Kindern oder Pflegearbeit zurücksteckt, vom Partner bei der Altersvorsorge unterstützt wird. Ein für mich tolles Beispiel: Mein Vater hat für meine Mutter, die wie so viele damals Hausfrau war, Rentenbeiträge bezahlt und ihr zusätzlich zum "Haushaltsgeld" auch ein eigenes "Einkommen" zur Verfügung gestellt . Und ich rate allen Frauen: Das Geldmanagement selbst aktiv betreiben!

Das ist auch immer wieder Thema mit meiner Tochter und den Schwiegertöchtern. © privat Ich wuchs ich mit einem sparsamen Vater und einer lebenslustigen, verschwenderischen Mutter auf. Ich bin dankbar dafür, es war keine schlechte Mischung. Ich bewundere Menschen, die ihren Job über alles lieben und dabei gut verdienen.

Diesen Weg fand ich für mich aber nie, trotz intensiver Suche, und obwohl ich studiert habe und seit Jahrzehnten berufstätig bin. Mein Mann, einige Jährchen älter, hüpft dagegen fast jeden Morgen pfeifend aus dem Bett und düst weit über das Rentenalter hinaus in seinen Kleinbetrieb. Bis zu meinem 35. Lebensjahr kam das Wort "Sparen" in meinem Vokabular kaum vor, obwohl ich immer gut verdiente.

Ich gab so gerne Geld aus: für Kleider, Schuhe, Taschen, Ausflüge, Restaurants und Urlaube. Meine Augen glänzten, mein Herz hüpfte und mein Geldbeutel blutete! Eine weise Person sagte einmal: "Entweder man arbeitet für sein Geld oder man lässt das Geld für sich arbeiten.

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" Dieser Satz schlummerte viele Jahre in mir, bis ich mich mit dem Sparen beschäftigte. Ich erwarb eine kleine Immobilie, legte Geld an und traute mich an ETFs und Indexfonds heran. Dafür ging ich viele Kompromisse ein: Tausende Klamotten blieben an der Stange hängen, meine Urlaube blieben fantasievolle Träume. Doch nun, mit fast 60, sehe ich den Unterschied: Ich habe die Freiheit, die ich als junge Frau so vermisst habe.

Ich kann, aber ich muss nicht mehr arbeiten. Ich habe die Wahl, und ich kann Nein sagen, wenn ich will. Meine Fähigkeit zum Sparen hat sich vielfach gelohnt. Diese Unabhängigkeit erlaubt es mir sogar, dass ich vielleicht noch eine neue Ausbildung mache.

"Suche dir Vorbilder, die mit Geld umgehen können, und lerne von ihnen. Ich traue mich fast nicht, es laut sagen, aber seit zehn Jahren sind Warren Buffett und Charlie Munger meine Vorbilder, ich lerne aus ihren YouTube-Vorträgen, Büchern und Podcasts. Ihre Lebensweisheiten haben mich zu einer mutigen und finanziell erfolgreichen Frau gemacht.

Ich rate allen Frauen: Bleibe bodenständig, lebe freudig unter deinen finanziellen Verhältnissen, nimm Abstand vom Konsum, bemühe dich in der Arbeit und finde etwas, was dir Freude macht und vor allem spare, investiere und lass den Zinseszinseffekt für dich arbeiten.

"Elisabeth hat bei geringem Einkommen begonnen und ihre Vorsorge immer angepasst. Geldmanagement selbst aktiv betreiben, und Care-Arbeit in der Partnerschaft bei der Altersvorsorge ausgleichen. Christina zeigt: Es ist nie zu spät, mit dem Sparen und mit ETFs zu starten.