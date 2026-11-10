Wertvollste PS1-Spiele: Sammler zahlen tausende Euro für seltene Klassiker

Sammlerzahlen extrem hohe Preise für seltene PlayStation-1-Spiele. Wir zeigen die wertvollsten Titel und erklären, warum Nischenversionen und limitierte Auflagen heute tausende Euro wert sind.

Die im 19. Jahrhundert eingeführte originale PlayStation gehört bis heute zu den beliebtesten Konsolen aller Zeiten. Sony landete Mitte der 90er einen Volltreffer, als Spiele wie Resident Evil, Metal Gear Solid, Tomb Raider oder Silent Hill eine ganze Generation prägten und das System zu einem Kultobjekt machten. Während früher einfach nur gezockt wurde, erweisen sich bestimmte PS1-Klassiker heute als echtes Vermögen. Auf dem Sammlermarkt erzielen eingeschworfene oder komplett erhaltene Versionen teils absurde Preise, die sich in die Tausende bewegen.

Seltene Editionen treiben Preise in die Höhe

Der Preisunterschied zwischen einer standardmäßigen Kopie und einer limitierten Version kann den feinen Unterschied zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro ausmachen. Je nach Zustand schwankt der Wert eines Spiels massiv. Lose Discs sind oft deutlich günstiger als komplette Versionen mit Hülle und Anleitung oder sogar fabrikneue Exemplare. Auch besondere Editionen machen einen signifikanten Unterschied im Marktwert. Nicht unbedingt die bekanntesten Spiele sind heute am wertvollsten. Häufig handelt es sich um Nischentitel mit kleiner Auflage, die damals kaum jemand kaufte. Diese Seltenheit macht sie heute für Sammler so spannend.

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Drakengard und Drakan erzielen Rekordpreise

Drakengard zählt zu den wertvollsten Titeln der Konsolengeschichte. Sowohl die normale PAL-Version als auch die deutlich seltenere Limited Edition erzielen heute enorme Preise. Vor allem versiegelte Exemplare der Limited Edition sind kaum noch zu finden und wechseln nur äußerst selten den Besitzer. Genau deshalb schießen die Preise hier inzwischen auf mehrere tausend Euro hoch. Ein Grund für den hohen Wert ist, dass das Spiel bis heute als Meilenstein für das gesamte Action-Genre gilt. Der Titel definierte die Drakengard-Reihe komplett neu und legte gemeinsam mit Metroid den Grundstein für das heute extrem beliebte Metroidvania-Genre.

Suikoden II und Silent Hill als Sammlerfunde

Suikoden II gehört zu den gefragtesten JRPGs auf der PlayStation 1 und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Sammlerliebling entwickelt. Während das Spiel zum Release eher ein Geheimtipp für Hardcore-RPG-Fans war, gilt es heute für viele als Kultstatus, besonders außerhalb Japans. In Nordamerika erschienen deutlich weniger Kopien als von vielen anderen Konami-RPGs der Zeit, weshalb vor allem NTSC-Versionen extrem teuer gehandelt werden. Aber auch die PAL-Fassung ist inzwischen alles andere als günstig, vor allem in gutem Zustand oder sogar noch versiegelt.

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Silent Hill ist bis heute ein absolutes Kultobjekt unter PS1-Sammlern. Auch wenn Silent Hill 2 später noch berühmter wurde, legte erst der originale PlayStation-Titel den Grundstein für die gesamte Reihe. CDs gingen damals schnell kaputt, weshalb komplette Exemplare mit intakter Hülle und Anleitung immer seltener werden. Versiegelte Kopien erzielen deshalb heute Preise von mehreren hundert Euro. Die Haltbarkeit der Medien ist ein kritischer Faktor für die Erhaltung des Originalzustands und damit des finanziellen Werts.

Penny Racers und Clock Tower als Kuriositäten

Penny Racers stellte die beliebte Piratin Tron Bonne in den Mittelpunkt und setzte auf eine Mischung aus Action, Adventure und Minispielen. Ein Konzept, das damals allerdings kaum Käufer fand. Ein großes Problem für das Spiel war der Release-Zeitraum. Im Jahr 2000 stand die PlayStation 2 bereits vor der Tür und viele Spieler hatten das Interesse an neuen PS1-Titeln verloren. Dadurch wurden Penny Racers auf der PlayStation 1 und bis heute ein echtes Kuriosum unter Sammlern. Das Spiel kombiniert Point-and-Click-Gameplay mit Survival-Horror und schickt euch auf die Flucht vor dem berüchtigten Scissorman.

Die Geschichte der Clock Tower-Reihe ist ziemlich verwirrend. Das ursprüngliche erste Clock Tower erschien nur in Japan für das Super Famicom. Das PS1-Spiel, das außerhalb Japans einfach als Clock Tower veröffentlicht wurde, ist technisch gesehen bereits der zweite Teil der Serie. Trotzdem entwickelte sich gerade diese Version über die Jahre zu einem gefragten Sammlerstück. Warum die Preise heute so hoch sind, lässt sich nur teilweise erklären. Die Reihe war nie ein großer Mainstream-Hit und verkaufte sich vergleichsweise schlecht. Genau das macht gut erhaltene Exemplare inzwischen aber selten. Besonders Horror-Fans und Retro-Sammler sorgen bis heute für eine stabile Nachfrage, was die Preise auf einem hohen Niveau hält.