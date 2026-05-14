Wes Streeting, ein politisches Schwergewicht, verlässt das Kabinett

Wes Streeting, Gesundheitsminister und ein politisches Schwergewicht, verlässt das Kabinett. Seine Rücktretung kommt in einer schweren Krise seiner Amtszeit und in einem offenen Machtkampf in der Labour-Partei. Der Schritt wird in Westminster als mögliches Signal gewertet, dass Teile der Parteispitze nicht mehr an Keir Starmer stehen.

Gesundheitsminister Wes Streeting (43) trat am Donnerstag zurück. Es gibt Spekulationen, dass er sich außerhalb der Regierung warmläuft, den Parteivorsitz der Labour zu übernehmen. Mitten in der schwersten Krise seiner Amtszeit verliert der britische Premierminister Keir Starmer (63) einen seiner wichtigsten Minister: Gesundheitsminister Wes Streeting (43) tritt zurück – und heizt damit Spekulationen über einen offenen Machtkampf in der Labour-Partei massiv an.

In London gilt der Schritt als Auftakt für eine mögliche Kampagne gegen Starmer und als Versuch, sich für den Parteivorsitz in Stellung zu bringen. Großbritanniens Premierminister Keir Starmer (63) ist seit den verlorenen Kommunal- und Regionalwahlen massiv unter Druck, will aber nicht zurücktreten. Der Premier steht politisch massiv unter Druck. Bei den Kommunal- und Regionalwahlen vor einer Woche erlitt Labour schwere Verluste.

Der rechte Politiker hatte mit seiner Partei „Reform UK“ mehr als 200 Sitze abgeräumt, Labour verlor mehr als 150 Sitze. Seitdem werden die Rücktritts-Rufe gegen Starmer immer lauter





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