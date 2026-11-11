Polizei sucht Hinweise auf einen silberfarbigen Citroën C5 mit polnischem Kennzeichen, der bei der Entführung der 13-jährigen Schülerin Lisa aus Berlin im November 2026 vermutet wird.

Die Ermittlungen gegen den Mord an der 13-jährigen Schülerin Lisa aus Berlin erreichen einen neuen Wendepunkt, als ein silberfarbiger Citroën C5 Kombi mit dem polnischen Kennzeichen FG 85027 als potentielle Entführungsfahrzeug identifiziert wurde. Der Wagen, der in den Bundesländern Berlin und Brandenburg vorkam, könnte das Schlüsselstück sein, um die letzten Stunden des Toten zurückzuverfolgen.

Detailierte Beschaffenheit des vermuteten Fahrzeugs

Der Citroën C5 weist sichtbare Schäden an der Karosserie auf, darunter abgedeckte und abgenutzte Stellen, die auf einen intensiven Einsatz hindeuten. Besonders auffällig sind schwarze Stahlfelgen ohne Radkappen, abgedunkelte hintere Scheiben und eine silberfarbene Dachreling - Merkmale, die das Fahrzeug deutlich von gewöhnlichen Mobilitätsangeboten unterscheiden. Polizei stellt fest, dass diese Schäden bei der Tat genutzt worden sein könnten, um die Sichtbarkeit zu minimieren.

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Rolle von Zeugen und regionale Hinweise

Die Polizei bittet insbesondere Bewohner und Besucher der Gemeinde Bad Freienwalde (Oder) sowie Altglietzen, alle Beobachtungen zu teilen. Das Anliegen richtet sich an Personen, die das Fahrzeug vor dem 8. November 2026 in Berlin oder Brandenburg gesehen haben und über Personen oder Aktivitäten rund um das Auto Auskunft geben können. Jeder Hinweis erwartet die Kommission des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten und can be submitted by phone or email.

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Konsequenzen für die Ermittlungen und weitere Schritte

Eine Bestätigung dieses Fahrzeugs als Tatmittel hätte direkte Folgen für die Spurengeschichte. Die 5. Mordkommission fordert in dem Fall auf, die Suche nach weiteren Beweisstücken zu intensivieren und die Untersuchung der bereits entdeckten Leiche in Altglietzen vertiefen. Parallel reagiert die Polizei, dass ein 22-jähriger Tatverdächtiger mittels eines Bolzenschussgeräts schwer verletzt wurde und später in ein Krankenhaus in Eberswalde (Barnim) gebracht wurde. Diese Ereignisse markieren die nächste Phase in der Aufklärung des Mordes an Lisa.

Der Fall bleibt weiterhin in der Öffentlichkeit präsent, wie der verstaubte Stromkasten in Berlin-Marzahn demonstriert, an dessen Seiten ein letzter Gruß an Lisa angebracht wurde. Polizeiausschreibungen, forensische Untersuchungen und die Öffentlichkeit werden weiterhin eng verknüpft bleiben, bis die Ermittlungen ihre Antworten liefern.