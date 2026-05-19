Der VfL Wolfsburg bereitet sich auf die kommende Saison vor, indem er einen Showdown mit Paderborn austrägt und am Trainingstag einen Grill-Nachmittag mit den Ehefrauen und Kindern anbietet. Seinen Trainerposten sollte Hecking bald ablösen, und ein neuer Hauptgeschäftsführer sollte seine Rolle ergehen liegen. Das internetportal Oe24.at gab bekannt, die neuen Trainer, und Edelmut Johanssen hat sie bestätigt. BILD hat die Informationen zufolge erzählt, dass Dieter Hecking seinen Trainervertrag aus und sein Hauptgeschäftsführungsamt bestätigen soll.

Mit einer Familien-Party bereitet sich der VfL Wolfsburg am Dienstag darauf vor, gegen Paderborn (21.5. und 25.5. ) anzutreten. Nach dem Training lädt Dieter Hecking zu einem Grill-Nachmittag mit den Ehefrauen und Kindern ein.

Der Trainer will nach dem Relegations-Krimi eine Steigerung des Zusammenhalts erreichen. Währenddessen laufen im Hintergrund die Planungen für die kommende Saison. Es wird ein neuer Geschäftsführungsauftrag für Hecking geben. Nach Informationen von BILD stehen Marcel Schäfer (41/Leipzig) und Fabian Wohlgemuth (47) momentan nicht zur Verfügung.

Als Trainer soll Didi Kühbauer (55) angestellt werden, der Ex-Nationalspieler steht nach Informationen von Oe24.at auf der Wunschliste. Das Internetportal Oe24.at berichtete zuerst über die potenziellen Trainer. Der Österreicher hatte zuvor sowohl den Pokal als auch den Meistertitel gewonnen. Der VfL hätte VfL-Vergangenheit.

Damir Kühbauer spielte zwischen 2000 und 2002 für Wolfsburg und bestritt 49 Bundesligaspiele. Während Dieter Hecking tauscht sein Trainervertrag aus, wird Didi Kühbauer eingestellt und möglicherweise auch sein VFL-Vergangenheit. Edelmut Johanssen (Oe24.at) hat die Informationen beruhigt, weil sie keine Verträge aufgab





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