Kurzstrecken sind nicht gut fürs Auto, so heißt es. Sind sie wirklich so schädlich für den Motor? Und was ist überhaupt die Definition für eine „kurze Strecke“?

Du fährst mit dem Auto mal kurz in die Stadt, hast schnelle Pendlerwege zur Arbeit und bist eher selten für lange Fahrten unterwegs? Dann hast du das sicher auch schon gehört: Kurzstrecken sind schädlich fürs Auto, heißt es.

Aber stimmt das überhaupt? Sind Kurzstreckenfahrten wirklich „dem Auto sein Tod“? Dir gefällt SWR3? Lasse dir unsere neuesten Artikel in der Google-Suche ganz oben anzeigen!

Also read Ärztin erklärt, wie eine Hormontherapie wirkt: „Es ist wie eine zweite Pubertät“

So schaden Kurzstrecken dem Auto Das Problem bei Kurzstreckenfahrten: Der Motor wird auf die knappe Distanz nicht so richtig warm. Und das hat Folgen fürs Auto. In der sogenannten Kaltstartphase ist das Motoröl noch dicker. Es fließt nicht optimal durch den Motor.

Das sorgt für einen höheren Verschleiß, weil die beweglichen Teile nicht so gut geschmiert werden. Laut Experten können Kurzstreckenfahrten die Lebensdauer eines Motors daher relevant verkürzen. Auf Kurzstrecken kondensiert außerdem auch Feuchtigkeit im Motor und im Abgassystem – wenn der Motor auf weitere Distanzen richtig heiß läuft, verdunstet das wieder. Bei kurzen Strecken eben nicht.

Auch das kann die Schmiereigenschaften von Motoröl verschlechtern, wenn es sich vermischt. Ein kalter Motor arbeitet weniger effizient und verbraucht daher mehr Kraftstoff. Das ist teuer und belastet die Umwelt. Deshalb taucht der Tipp, Kurzstreckenfahrten mit dem Auto zu vermeiden, beim ADAC auch als Spritspar-Tipp auf.

Advertisement

Insbesondere bei älteren Autos drohen im Winter Probleme mit der Batterie. Hier gibts einen kleinen Reminder, wie das mit der Starthilfe funktioniert: Kälte lässt Batterien leerlaufen Batterie überbrücken: Könntest du richtig Starthilfe geben? Rotes Kabel, schwarzes Kabel ... wie war das doch gleich? Wir geben so selten Starthilfe beim Auto, dass wir es oft nicht mehr wissen, wenn wir es brauchen.

So gehts richtig! Auch Batterie und Bremsen leiden auf Kurzstreckenfahrten Auch die Batterie wird auf Kurzstrecken besonders stark beansprucht. Sie lädt sich bei längeren Fahrten durch die Lichtmaschine wieder komplett auf. Auf kurze Distanzen aber eben nicht.

Gerade, wenn die Batterie schon etwas älter und es im Winter kalt ist, kann das Probleme machen. Ebenfalls Auswirkungen haben Kurzstreckenfahrten auf die Bremsen. Weil sie sich bei häufigeren Stopps zum Beispiel bei der Fahrt zum Supermarkt über drei Ampeln hinweg nur schlecht abkühlen können, nutzen sie sich schneller ab. Welche Erfahrungen hast du gemacht mit Kurzstreckenfahrten?

Versuchst du sie eher zu vermeiden? Hier gehts zu Diskussion! Für diese Teile sind Kurzstrecken besonders schädlich Kurzstrecken sind also durchaus schädlich fürs Auto und einzelne Teile können schneller kaputtgehen. Welche Teile du also zusammengefasst besonders im Blick behalten kannst, wenn du häufig auf Kurzstrecken unterwegs bist: So kannst du das Auto schonen Wenn du viele Kurzstrecken in deinem Alltag zurückzulegen hast, kann das hier helfen: Bei SWR3 gibts immer wieder lustiges Angeberwissen für Autofahrer.

Weißt du um Beispiel, was diese gelben Kreise auf der Fahrbahn bedeuten? Ist das Kunst? Das ist die Aufgabe von gelben Punkten auf der Straße Sie sind mal groß, mal klein, gelb und vor allem auffällig. Was bedeuten diese Punkte und worauf muss man achten, wenn sie auf der Straße zu sehen sind?

Unterschied zwischen Diesel, Benziner und E-Auto bei Kurzstreckenfahrten Es spielt übrigens keine Rolle, ob es sich um einen Benzin- oder einen Dieselmotor handelt. Eine kalte Kurzstrecke ist für beide Fahrzeugtypen nicht gut.

Advertisement

Allerdings braucht ein Dieselmotor noch einmal etwas länger, um die optimale Betriebstemperatur zu erreichen. Insofern ist ein Diesel-Auto hier noch stärker betroffen als ein Benziner. E-Autos und Hybride bei Kurzstreckenfahrten An sich vertragen Elektroautos und Hybridfahrzeuge Kurzstrecken besser als Benziner oder Dieselmotoren. Die Warmlaufphase entfällt bei ihnen .

Allerdings steigt der Verbrauch bei Elektroautos extrem, sobald die Außentemperatur unter Null fällt und der Akku kalt ist. Du willst noch mehr von SWR3, direkt aufs Smartphone? Abonniere jetzt den SWR3 Whatsapp-Kanal und den SWR3 Newsletter! Dir gefällt SWR3?

Lasse dir unsere neuesten Artikel in der Google-Suche ganz oben anzeigen! Definition: Was ist eine Kurzstrecke? Kurzstrecken sind also nicht so gut fürs Auto. Bleibt die Frage: Aber was ist eigentlich kurz, was zählt als Kurzstrecke?

Wie viele Kilometer sind das genau? SWR3 Redakteur Josh Kochhann hat die Definition dafür recherchiert: In der Regel versteht man unter Kurzstrecken Fahrten mit unter 10 Kilometern. Wie sind deine Erfahrungen mit Kurzstrecken und den Auswirkungen aufs Auto? Wie bist du mit dem Auto unterwegs?

Hast du auch eher Kurzstrecken zurückzulegen und vielleicht auch schon Erfahrungen damit gemacht, wie sich das aufs Auto auswirken kann? Schreibe uns in die Kommentare unter unserem Artikel. 👇 Danke an alle, die hier bereits geschrieben haben. Wir freuen uns über die tolle Diskussion und den Austausch!

Übrigens: In unserer Rubrik Kurze Frage, kurze Antwort haben wir auch schon gecheckt, welche Reifen besser sind fürs Auto: Allwetter vs. Winterreifen – und nein, Allwetterreifen sind nicht immer schlecht: Unterschiede für Autofahrer Winterreifen oder Allwetterreifen, was ist besser? Viele Autofahrer sind unterwegs zum Reifenwechsel in die Werkstatt. Aber sind Winterreifen im Vergleich wirklich so viel besser als Allwetterreifen? Es kommt drauf an ... War dieser Artikel hilfreich? 0 0 0