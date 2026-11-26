Oppositionsführer Chrupalla fragt Bundeskanzler Merz provokant, wessen Kanzler er sei und verweist auf die Ukraine-Milliarden. Merz verschenkt den Konter gegen den AfD-Mann und führt seine eigene innenpolitische Schwäche vor - vor allem gegenüber der SPD.

Oppositionsführer Chrupalla fragt Bundeskanzler Merz provokant, wessen Kanzler er sei und verweist auf die Ukraine-Milliarden. Merz verschenkt den Konter gegen den AfD-Mann und führt seine eigene innenpolitische Schwäche vor - vor allem gegenüber der SPD.

Friedrich Merz war bei Debatten im Bundestag immer stark, wenn er angegriffen wurde. Er konnte stets auf die Extremisten von links und rechts verweisen, die aus seiner Sicht die Demokratie bedrohen. Diesmal tat der Kanzler und CDU-Chef nicht einmal das. Der AfD-Fraktionschef und Parteisprecher Tino Chrupalla rechnet Merz in der Generaldebatte im Bundestag vor, wer beim geplanten Haushalt 2027 draufzahle: „Die kalte Progression gleichen Sie nicht aus.

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Das hat sogar die Ampel getan.