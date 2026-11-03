West Ham United entlässt Cheftrainer Nuno Espirito Santo

Nach zwei Niederlagen und dem Abstieg in die EFL Championship trennt sich West Ham United von Trainer Nuno Espirito Santo. Der Verein sucht nun einen Nachfolger für den Wiederaufstieg.

Der englische Fußballklub West Ham United hat am Dienstagmorgen die Trennung von seinem Cheftrainer Nuno Espirito Santo bekannt gegeben. Diese Entscheidung fiel kurz nach zwei aufeinanderfolgenden Heimniederlagen gegen die direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen, nämlich gegen West Bromwich Albion mit einem Ergebnis von 1:3 und gegen Southampton mit 2:3. Die Hammers belegen zurzeit mit 22 Zählern Rang acht in der Tabelle und liegen vier Punkte hinter Platz zwei.

Saisonanalyse führt zu Personalwechsel

Der Klub verweist in seiner offiziellen Mitteilung darauf, dass eine eingehende Analyse des Saisonstarts in der EFL Championship durchgeführt wurde. Der Vorstand kam dabei zu der Überzeugung, dass ein Wechsel zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich ist, um sicherzustellen, dass die Ziele und Erwartungen des Vereins nicht aus den Augen verloren werden. Mit dem Hauptcoach haben auch Co-Trainer Rui Pedro Silva und Torwarttrainer Rui Barbosa den Klub verlassen.

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Vorbereitung unter Vereinslegenden übernommen

Klub-Legende Mark Noble sowie seine Mitstreiter Steve Potts und Gerard Prenderville werden die Vorbereitung auf die nächste Partie in der Championship am Mittwoch gegen Cardiff City übernehmen. Diese Übergangslösung soll sicherstellen, dass das Team optimal auf das kommende Spiel vorbereitet ist, während parallel die Suche nach einem neuen permanenten Trainer fortgesetzt wird.

Nachfolgekandidaten Scott Parker und Christian Eichner

Wie der Verein bestätigte, läuft die Suche nach einem Nachfolger bereits. Der ehemalige Spieler Scott Parker, der von 2007 bis 2011 für West Ham aktiv war, zählt zu den Favoriten, wie die englische Zeitung The Athletic berichtet. Ebenfalls ein Kandidat soll Christian Eichner sein, der zuletzt beim KSC tätig war und insgesamt 231 Spiele für die Profis an der Seitenlinie stand.

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Höchster Kaderwert der Liga unter Druck gesetzt

Espirito Santo heuerte im September 2025 bei West Ham an, stieg mit dem Klub aus dem Osten Londons aus der Premier League ab. Er sollte den direkten Wiederaufstieg schaffen. West Ham hat mit weitem Abstand den höchsten Kaderwert der Liga mit 278 Millionen Euro laut transfermarkt.de, liegt damit 30 Millionen vor dem Zweitplatzierten Wolverhampton und 123 Millionen vor dem Dritten Middlesbrough. Zum Vergleich: Nur sieben Bundesligisten haben einen höheren Kaderwert.

Offensive Stärke und künftige Aufgaben

Trotz des sportlichen Scheiterns formte Espirito Santo zumindest die beste Offensive der Liga mit 33 Treffern in 13 Spielen. Ein wichtiger Aspekt dieser Statistik ist, dass der Verein mit dem Goalgetter Niclas Füllkrug (33) einen Top-Stürzer unter Vertrag hat, der aktuell an Werder Bremen ausgeliehen ist. Jetzt soll der Nachfolger des Portugiesen das Ziel Wiederaufstieg schaffen und den hohen finanziellen Aufwand in sportliche Erfolge umwandeln.