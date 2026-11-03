West Ham United entlässt Trainer Nuno Espírito Santo nach schwacher Performance

West Ham United hat Cheftrainer Nuno Espírito Santo fristlos entlassen. Die Hammers suchen interimistisch und fest neue Führung an der Seitenlinie.

Der englische Zweitligist West Ham United hat am Dienstagmorgen die sofortige Entlassung von Cheftrainer Nuno Espírito Santo bekanntgegeben. Diese drastische Maßnahme trifft den Klub im Ost-Londoner Stadtteil, dessen Star-Ensemble aktuell mit einem Marktwert von 278 Millionen Euro eine der wertvollsten Mannschaften der Liga stellt. Trotz dieser finanziellen Stärke hängen die Hammers mit 22 Zählern auf dem achten Tabellenplatz und verfehlen damit ihre eigenen ambitionierten Ziele deutlich.

Sportliche Talfahrt führt zur Personalie

Die Entscheidung des Vorstands resultiert direkt aus einer eingehenden Analyse des bisherigen Saisonstarts in der EFL Championship. Nuno Espírito Santo hatte das Amt im September 2025 übernommen und war ursprünglich dafür zuständig, den Wiederaufstieg in die Premier League zu sichern. Doch die Mannschaft zeigte sich inkonsistent und kassierte jüngst zwei bittere Heimniederlagen: Ein 2:3 gegen Southampton und ein 1:3 gegen West Bromwich Albion verdeutlichten die sportlichen Probleme. Mit vier Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz ist die Gefahr eines Verpassens der Play-offs real geworden.

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Vorstand fordert Wechsel für Vereinsziele

In einer offiziellen Vereinsmitteilung begründete die Geschäftsführung den Cut mit der Notwendigkeit, die hohen Erwartungen nicht aus den Augen zu verlieren. Der Vorstand kam zu der Überzeugung, dass ein Wechsel zum jetzigen Zeitpunkt zwingend erforderlich ist. Neben Nuno Espírito Santo müssen auch seine Co-Trainer Rui Pedro Silva und Torwart-Coach Rui Barbosa den Verein sofort verlassen. Diese strukturelle Säuberung soll signalisieren, dass der Klub keine Kompromisse bei der Jagd nach der Meisterschaft eingeht.

Interimslösung mit Mark Noble und Suche nach Nachfolger

Zur Stabilisierung der Mannschaft übernimmt zunächst Klub-Legende Mark Noble die Verantwortung an der Seitenlinie. Zusammen mit Steve Potts und Gerard Prenderville bereitet er die Truppe interimistisch auf die anstehende Auswärtsaufgabe bei Cardiff City vor, die bereits am Mittwochabend stattfindet. Parallel dazu läuft hinter den Kulissen intensiv die Suche nach einem neuen permanenten Cheftrainer. Wie The Athletic berichtet, gilt Ex-Profi Scott Parker als Top-Favorit für das Amt. Der 46-Jährige spielte selbst von 2007 bis 2011 für den Klub und kennt die Strukturen bestens.

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Nationale Kontrahenten und deutsche Verbindung

Aus deutscher Perspektive ist die Situation ebenfalls relevant, da auch Christian Eichner im Gespräch sein soll. Der 43-jährige gebürtige Sinsheimer ist seit Sommer vereinslos, nachdem er den Karlsruher SC knapp sechseinhalb Jahre erfolgreich trainiert hatte. Seine Nominierung unterstreicht die internationale Aufmerksamkeit, die das vakante Traineramt genießt. Für Spieler wie DFB-Stürmer Niclas Füllkrug, der aktuell an Werder Bremen verliehen ist, bedeutet dies eine unsichere Phase, obwohl sein Stammverein über die tiefste Tasche der Liga verfügt.

Hohes Budget reicht nicht für sofortigen Erfolg

Trotz des enormen finanziellen Vorsprungs scheiterte Nuno Espírito Santo an der Umsetzung seiner Vision. Mit einem Kaderwert, der 30 Millionen Euro über dem von Aufstiegskonkurrent Wolverhampton und 123 Millionen Euro über dem von Middlesbrough liegt, hätte mehr erwartet werden können. Nur sieben Bundesligisten besitzen einen wertvolleren Squad. Obwohl der Ex-Coach mit 33 Toren in 13 Spielen die gefährlichste Offensive der Liga baute, reichte diese offensive Stärke nicht aus, um die defensive Fragilität und die Unbeständigkeit zu kompensieren. Nun steht ein neuer Mann an, der das Millionen-Ensemble schnellstmöglich zurück ins Oberhaus führen muss.