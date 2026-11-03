West Ham United trennt sich von Trainer Nuno Espirito Santo

Nach zwei Niederlagen und auf Rang acht der EFL Championship entlässt West Ham United Cheftrainer Nuno Espirito Santo. Die Suche nach einem Nachfolger zur Rückkehr in die Premier League ist bereits gestartet.

Der englische Erstligist West Ham United hat am Dienstagmorgen die Trennung vom Cheftrainer Nuno Espirito Santo offiziell bekannt gegeben. Die Entscheidung des Klubs fiel vor dem Hintergrund zweier unglücklicher Heimniederlagen gegen die direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen, nämlich West Bromwich Albion mit 1:3 und Southampton mit 2:3. Diese Ergebnisse haben die Position der Hammers auf dem achten Tabellenrang mit 22 Zählern weiter verschlechtert, wobei das Team nun vier Punkte hinter dem zweiten Platz liegt.

Amtsentlassung nach enttäuschender Saisonbilanz

Der Vorstand des englischen Traditionsvereins begründete die Personalie mit einer eingehenden Analyse des bisherigen Saisonstarts in der EFL Championship. Man sei zu der Überzeugung gelangt, dass ein sofortiger Wechsel an der Seitenlinie erforderlich sei, um die gesteckten Ziele und die hohen Erwartungen des Vereins nicht aus den Augen zu verlieren. Mit der Entlassung von Nuno Espirito Santo gehen auch Co-Trainer Rui Pedro Silva sowie Torwarttrainer Rui Barbosa den Klub.

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Die Verantwortung für die unmittelbare sportliche Fortsetzung lag nun bei einer Interimsleitung, die aus Klub-Legende Mark Noble sowie seinen Kollegen Steve Potts und Gerard Prenderville bestand. Dieses Trio übernahm die Aufgabe, die Mannschaft auf die anstehende Partie am Mittwoch in der Championship gegen Cardiff City vorzubereiten. Die Spieler sollen sich unter der erfahrenen Führung der alten Hasen stabilisieren, bevor der neue Cheftrainer an der Reihe ist.

Favoriten auf das Traineramt ermittelt

Die Suche nach einem Nachfolger für den Portugiesen hat bei West Ham United bereits konkrete Formen angenommen, wie der Verein bestätigte. Laut Berichten der englischen Zeitung The Athletic gilt der ehemalige Spieler Scott Parker als einer der Top-Kandidaten für das Amt. Der 46-Jährige, der zwischen 2007 und 2011 für die Hammers aktiv war, verfügt über tiefe Kenntnisse der Vereinsstrukturen und wird daher als logischer Nachfolger angesehen.

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Neben Scott Parker wird auch der deutsche Trainer Christian Eichner als möglicher Nachfolger gehandelt. Der 43-Jährige brachte zuletzt Erfahrung vom KSC mit, wo er insgesamt 231 Spiele für die Profis an der Seitenlinie stand. Die Nominierung deutscher Trainerkandidaten unterstreicht die internationale Ausrichtung der Personalie, da West Ham United mit einem Kaderwert von 278 Millionen Euro laut transfermarkt.de weit den höchsten Wert der gesamten Liga aufweist.

Historischer Rückblick und sportliches Ziel

Nuno Espirito Santo hatte den Verein im September 2025 verpflichtet, nachdem man als Premier-League-Absteiger in die zweite Liga abgestiegen war. Sein primäres und öffentlich kommuniziertes Ziel war der direkte Wiederaufstieg in die Premier League. Trotz des hohen Investitionsdrucks konnte die Mannschaft den Sprung nach vorne nicht mehr vollziehen, was nun zur Trennung führte. Die Entlassung markiert das Ende einer Ära, die von hohen finanziellen Erwartungen geprägt war.

Obwohl das Team den Aufstieg verpasst hat, weist die Offensive des Klubs interessante statistische Merkmale auf. Unter der Leitung von Espirito Santo entwickelte sich zumindest die beste Angriffsmannschaft der Liga, die in 13 Spielen insgesamt 33 Treffer erzielte. Dieser offensive Output stand jedoch in keinem direkten Verhältnis zum notwendigen Punktstatus, um die Tabellenführung zu sichern oder zumindest den zweiten Platz zu halten.

Marktposition und Kaderwert im Vergleich

Die finanzielle Situation von West Ham United hebt sich deutlich von den direkten Konkurrenten ab. Mit einem Kaderwert von 278 Millionen Euro liegt der Klub 30 Millionen Pfund vor dem zweitplatzierten Wolverhampton und einen extremen Abstand von 123 Millionen Pfund vor dem Drittplatzierten Middlesbrough. Zum Vergleich: Nur sieben Bundesligisten haben einen höheren Kaderwert, was den enormen Ressourcenunterschied im Championship-Feld verdeutlicht. Diese Diskrepanz erhöht den Druck auf den neuen Trainer erheblich.

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Ein weiterer Aspekt, der die aktuellen Entwicklungen beleuchtet, ist die Leihe von Starstürmer Niclas Füllkrug. Der 33-jährige Goalgetter steht aktuell noch immer im Vertrag des Londoner Klubs, ist jedoch an Werder Bremen ausgeliehen. Seine Verfügbarkeit und seine formelle Einbindung in die künftigen Pläne von West Ham United bleiben ein wichtiger Faktor, wenn der neue Trainer das ambitionierte Ziel des Wiederaufstigs verfolgen soll. Die Erwartungen an den Nachfolger sind extrem hoch, da nur ein direkter Aufstieg akzeptabel erscheint.