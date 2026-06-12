West-Nil-Virus in Berlin: Gefahr ist nicht nur im Ausland

Die Charité hat eine Studie durchgeführt, um die Ausbreitung des West-Nil-Virus in Berlin zu untersuchen. Die Ergebnisse sind alarmierend: Bis zu 6 Prozent der Stechmücken in der Stadt tragen den Erreger in sich. Die größte Gefahr lauert nicht im Naturschutzgebiet, sondern in Parks, auf Friedhöfen und in Kleingärten.

Das West-Nil-Virus ist in Berlin endemisch, warnt Charité -Forscherin Sandra Junglen. Für die Untersuchung fingen die Wissenschaftler 24.000 Stechmücken ein. Das erschreckende Ergebnis: Bis zu 6 Prozent der Tiere trugen 2023 den Erreger in sich.

Besonders brisant: Nicht im Naturschutzgebiet lauert die größte Gefahr, sondern dort, wo die Berliner alltäglich Zeit verbringen - in Parks, auf Friedhöfen und in Kleingärten. Dort fanden die Forscher die meisten Infektionen. Bestimmte Vogelarten, die dort leben, scheinen das Virus besonders gut zu verbreiten. Bei den meisten Infizierten verläuft die Krankheit unbemerkt.

Doch etwa jeder Fünfte bekommt grippeähnliche Symptome. Und bei einem Prozent wird es richtig gefährlich - mit Gehirnhautentzündung! Vor allem Ältere sind bedroht. 2020 starb bereits eine Person in Sachsen an den Folgen. Das Erschreckendste: Die Dunkelziffer ist enorm.

Die Zahl der Infizierten in Berlin könnte um mindestens das 100-Fache höher liegen, sagt Charité-Virologe Victor Corman. Und durch den Klimawandel dürften die Fälle weiter steigen





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