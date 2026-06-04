West Point Gold: Erste Bohrkampagne im Verwerfungskorridor Union Pass liefert signifikante Goldwerte

West Point Gold hat die Ergebnisse seiner ersten Bohrkampagne im Verwerfungskorridor Union Pass bekannt gegeben. Die Zielzone Bull 8 lieferte signifikante Goldwerte, wobei ein 21,4 Meter mächtiger, mit Gold mineralisierter Abschnitt einen Spitzenwert von 1,01 Gramm pro Tonne aufwies.

Vancouver, Kanada - 4. Juni 2026 / IRW-Press / West Point Gold Corp. ( West Point Gold oder das Unternehmen) (TSX. V: WPG) (OTCQX: WPGCF) (FWB: LRA0) freut sich, die Ergebnisse seines konzessionsweiten Zielerkundungsprogramms bekannt zu geben.

Die erste Bohrkampagne im Verwerfungskorridor Union Pass bzw. in der Zielzone Bull 8 lieferte signifikante Goldwerte, wobei ein 21,4 Meter mächtiger, mit Gold mineralisierter Abschnitt einen Spitzenwert von 1,01 Gramm pro Tonne aufwies. Die Zielzone Bull 8 befindet sich rund 6 Kilometer nordwestlich der Zone Tyro, außerhalb des Bereichs, den das Unternehmen im Rahmen seiner bevorstehenden ersten Mineralressourcenschätzung bearbeitet.

Die Verwerfung Union Pass ist ein großer regionaler Strukturhorizont, der mit mehreren anderen Verwerfungen in Verbindung steht und innerhalb des Konzessionsgebiets auf einer Streichlänge von 12 km kartiert und beprobt wurde. Die ersten Bohrungen im Verwerfungskorridor Union Pass waren auf die Zielzone Bull 8 gerichtet, die eine Reihe historischer Prospektionsgebiete mit obertägigen Abbaustätten und Gräben aufweist. West Point Gold hat in diesem Gebiet Oberflächenkartierungen und Probenahmen durchgeführt und dabei eine in nordwestlicher Richtung verlaufende Zone mit vielversprechender Mineralisierung angegrenzt.

Die Gesteinstypen, die sich innerhalb der goldführenden Strukturen befinden, wiesen Goldwerte von über 2 g/t Au auf. Die Zone Bull 8 befindet sich im nordwestlichen Teilbereich des Verwerfungskorridors Union Pass und repräsentiert augenscheinlich die maßgebliche Kontrollstruktur des Frisco Graben. Bisher wurden 20.116 m des laufenden Bohrprogramms im Projekt Gold Chain abgeschlossen. Für die Zielgebiete Zone Black Dyke, Tyro Main und NE Tyro stehen für 35 Bohrlöcher (7.697 m) die Untersuchungsergebnisse noch aus.

Die Bedeutung der Ergebnisse aus dem Bohrloch GC26-136 ergibt sich weniger aus den hohen Goldwerten, die durchörtert wurden, als vielmehr aus dem strukturellen Umfeld. Der Verwerfungskorridor Union Pass und die damit verbundene Verwerfung Frisco Mine sind wichtige regionale Struktursignaturen auf einer nachgewiesenen Streichlänge von rund 12 km im Projekt Gold Chain.

Der Explorationserfolg in der Zielzone Bull 8 bestärkt das Unternehmen in seiner Meinung, dass diese bedeutenden Signaturen, die auch Einfluss auf den Frisco Graben nehmen, offenbar eine wichtige Rolle bei den Mineralisierungsereignissen im Projekt Gold Chain gespielt haben. Aus unserer Sicht verbessern diese Ergebnisse auch das Risikoprofil anderer Ziele entlang des Verwerfungskorridors Union Pass, wie etwa des Frisco Grabe





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