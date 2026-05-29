Western Conference Finals der NBA: San Antonio Spurs setzen auf Entscheidungsspiel

Die San Antonio Spurs haben in Spiel 6 der Western Conference Finals der NBA die Oklahoma City Thunder mit 118:91 besiegt und die Serie auf 3-3 gestellt. Das entscheidende Duell um den Final-Einzug findet in der Nacht zu Sonntag statt.

Die Western Conference Finals der NBA werden in Spiel 7 entschieden. Die San Antonio Spurs schlugen die Oklahoma City Thunder in Spiel 6 und treiben die Serie auf die Spitze.

Angeführt von Victor Wembanyama haben die San Antonio Spurs in den Conference Finals der NBA ein entscheidendes siebtes Spiel erzwungen. Die Mannschaft um den französischen Topstar bezwang Titelverteidiger Oklahoma City Thunder vor heimischer Kulisse souverän mit 118:91 und stellte in der Best-of-seven-Serie auf 3-3. Das entscheidende Duell um den Final-Einzug findet deutscher Zeit in der Nacht zu Sonntag im Paycom Center in Oklahoma City statt.

Im sechsten Duell mit OKC trumpfte Wembanyama mit einem Double-Double von 28 Punkten sowie zehn Rebounds auf und stellte damit NBA-MVP Shai Gilgeous-Alexander in den Schatten. Der Topspieler der Thunder kam lediglich auf 15 Zähler und zeigte seine schwächste Leistung in der Serie. Wir haben noch nichts erreicht, sagte Wembanyama: Wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, fühlt es sich an wie die beste Gelegenheit.

Die Spurs dominierten die Partie von Beginn an, setzten sich bereits im ersten Abschnitt ab - und zogen im dritten Viertel mit einem zwischenzeitlichen 20:0-Lauf uneinholbar davon. Es ging um alles oder nichts, und viele Fans werden glücklich sein, betonte Head Coach Mitch Johnson. Er erwarte für das Entscheidungsspiel nichts Geringeres. Für OKC steuerte der deutsche Isaiah Hartenstein zehn Punkte, fünf Rebounds und drei Assists bei.

Wenn man so verliert, wie wir es heute Abend getan haben, gibt es vieles, was wir hätten besser machen können - darauf werden wir uns konzentrieren, sagte Oklahoma-Trainer Mark Daigneault mit Blick auf die siebte Partie. In den NBA Finals warten die New York Knicks, die zuvor durch einen 4-0-Sweep für das Aus der Cleveland Cavaliers um Nationalmannschaftskapitä





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder Western Conference Finals NBA Victor Wembanyama

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NBA-Playoffs live: Conference Finals laufen - alle Infos zu Spielplan, Terminen und TV-ÜbertragungenDie NBA-Saison 2025/26 läuft. Nach Abschluss der Regular Season geht es nun in den Playoffs ums Ganze. Alle wichtigen Informationen im Überblick.

Read more »

Trump plant Besuch bei NBA-Finals: Premiere für amtierenden US-PräsidentenUS-Präsident Donald Trump plant, ein Spiel der diesjährigen NBA-Finals zu besuchen. Sollte er hingehen, wäre es eine historische Premiere, denn noch nie war ein amtierender US-Präsident bei der Final-Serie der NBA vor Ort. Trump, der mit Knicks-Besitzer James Dolan befreundet ist, äußerte sich während einer Kabinettssitzung. Zuvor hatte die New York Times berichtet, Trump wolle bereits beim fünften Spiel der Eastern-Conference-Finals dabei sein, was jedoch nicht klappte. Die New York Knicks stehen im Finale und treffen entweder auf die Oklahoma City Thunder oder die San Antonio Spurs. Aktuell führt Oklahoma in der Serie 3:2. Die Knicks bestreiten das dritte und vierte Spiel im Madison Square Garden.

Read more »

NBA-Finals: US-Präsident Trump will Knicks-Spiel besuchenDonald Trump will bei den NBA-Finals dabei sein – eingeladen vom Knicks-Eigentümer. Der US-Präsident schwärmt von dem Team aus seiner Geburtsstadt.

Read more »

NBA-Finals: US-Präsident Trump will Knicks-Spiel besuchenDonald Trump will bei den NBA-Finals dabei sein – eingeladen vom Knicks-Eigentümer. Der US-Präsident schwärmt von dem Team aus seiner Geburtsstadt.

Read more »