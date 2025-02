Western Digitals CEO Tritt Für HDDs Auf, Und Begrüsst Die Zukunft In Der Cloud

Western Digital CEO Irving Tan begründet die weiterhin günstige Position von HDDs gegenüber SSDs, insbesondere im Kontext der Cloud-Infrastruktur.

Western Digital CEO Irving Tan hat in seiner Präsentation auf dem jüngsten Investor Day die Hard Disk Drive ( HDD ) Technologie als weiterhin kostengünstigeren Vergleichs-Kandidat zu SSD s bezeichnet. Tan ist überzeugt, dass HDD s auch mittelfristig die günstigere Option bleiben werden, was sich insbesondere in der Cloud-Infrastruktur bemerkbar macht.

Während in vielen Client-Anwendungen SSDs zunehmend die HDDs ersetzen, sind die HDDs in Rechenzentren aufgrund des wachsenden Bedarfs an Speicherplatz für Cloud-Server und KI-Anwendungen immer noch relevant. Tan betont die steigende Nachfrage nach HDDs im Cloud-Segment, die neben Enterprise-SSDs (eSSDs) und Bandspeicher (Tape) eine wichtige Rolle spielen.eSSDs dienen dem schnellen Zugriff auf häufig genutzte Daten (warm data) und als Zwischenspeicher, während Tape für selten oder gar nicht mehr benötigte Daten (cold data) reserviert ist. Der größte Teil der Daten in der Cloud wird von Western Digital jedoch als „Cool Data“ bezeichnet und wird hauptsächlich auf HDDs gespeichert, da diese einen günstigen Kompromiss zwischen den schnellen, aber teuren SSDs und den langsamen Tapes bieten.Obwohl SSDs gegenüber klassischen Festplatten im Serverbereich Vorteile bei Energie- und Platzbedarf bieten, bleiben die hohen Anschaffungskosten ein entscheidender Nachteil. Wenn die Leistung nicht zwingend erforderlich ist, lohnen sich die SSDs nicht. Western Digital schätzt die Gesamtkosten (Anschaffung + Betrieb) für HDDs als deutlich günstiger ein als für SSDs. Die Investitionsausgaben (Capex) für NAND-Flash lagen zwischen 2015 und 2024 bei etwa 50 Millionen US-Dollar pro Exabyte, während das HDD-Geschäft von Western Digital nur 1,2 Millionen US-Dollar pro Exabyte kostet. Darüber hinaus sind HDDs in Bezug auf CO2-Emissionen vorteilhafter, da die Halbleiterfertigung, die auch für NAND-Chips von SSDs relevant ist, ein enormer Energieverbraucher ist.





HDD SSD Cloud Computing Rechenzentren KI Kosten Energieverbrauch CO2-Emissionen

