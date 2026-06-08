Western Star Resources Inc. meldet erfolgreichen Abschluss der ersten modernen Explorationsphase auf dem historischen Rowland-Tungsten-Projekt in Nevada

Western Star Resources Inc. meldet den erfolgreichen Abschluss der ersten modernen Explorationsphase auf dem historischen Rowland-Tungsten-Projekt in Nevada. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Projekt deutlich größer sein könnte als bislang angenommen.

Während China die Exporte einschränkt, positioniert sich ein kleiner Explorer direkt im Zentrum des Rohstoff-Notstands. Western Star Resources Inc. meldet den erfolgreichen Abschluss der ersten modernen Explorationsphase auf dem historischen Rowland-Tungsten-Projekt in Nevada .

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Projekt deutlich größer sein könnte als bislang angenommen. Die Unternehmen meldet den Abschluss der hochauflösenden UAV-Magnetik-Vermessung, die Daten werden aktuell verarbeitet. Die erste geophysikalische Ergebnisse sollen kurzfristig folgen. Parallel wurden Boden- und Gesteinsproben mit beschleunigter Bearbeitung an die Labore geschickt, um Assays möglichst schnell veröffentlichen zu können.

Der operative Newsflow beginnt jetzt erst richtig heiß zu laufen. Wenn sich die Hinweise auf ein größeres zusammenhängendes Wolfram-System bestätigen sollten, dann trifft hier plötzlich operative Discovery-Fantasie auf einen der aktuell heißesten geopolitischen Rohstoffmärkte überhaupt





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Western Star Resources Inc. Rowland-Tungsten-Projekt Nevada Explorationsphase Wolfram-System

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