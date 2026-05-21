Western Star Resources startet modern Explorationsprogramm auf historic Tungsten-Projekt

Western Star Resources Inc. startet den ersten modernen Explorationsprogramm auf dem historischen Rowland Tungsten Project in Nevada. Der erste moderne Explorationsansatz auf einem ehemals produzierenden Wolfram-System ist ein wichtiger Schritt, denn er markiert den Übergang von einer historischen Wolfram-Liegenschaft zu einem modernen, drill-targeted Explorationsprojekt.

Western Star Resources Inc. (WKN: A408R6) hat heute offiziell den Start seines ersten modernen Exploration sprogramms auf dem historischen Rowland Tungsten Project in Elko County, Nevada , angekündigt.

Das technische Team ist vor Ort mobilisiert und rollt nun Crews, Drohnen und geophysikalische Systeme auf eine Wolfram-Liegenschaft, die jahrzehntelang praktisch unangetastet geblieben ist. Der erste moderne Explorationsansatz auf einem ehemals produzierenden Wolfram-System ist ein wichtiger Schritt, denn er markiert den Übergang von einer historischen Wolfram-Liegenschaft zu einem modernen, drill-targeted Explorationsprojekt. Western Star verfolgt dabei einen klaren Plan: Mittels hochauflösender Drohnen-Magnetik, geochemischer Datensätze und systematischer Kartierung sollen noch im Laufe der 2026er-Feldsaison konkrete Bohrziele definiert werden.

Erste prozessierte geophysikalische Ergebnisse werden bereits in den kommenden Wochen erwartet. Sämtliche Bodenproben gehen anschließend an zertifizierte Labore; Assay-Ergebnisse werden nach Prüfung und Interpretation veröffentlicht. Der operative Übergang ist entscheidend, denn die eigentliche Investment-These rund um Wolfram hat sich in den letzten Monaten fundamental verändert. Der Preis für Ammonium-Paratungstat (APT), der wichtigste Referenz-Preis für Wolfram, ist in Rotterdam seit Anfang 2025 von rund 280 bis 380 US-Dollar pro mtu auf zeitweise über 3.000 US-Dollar pro mtu explodiert.

Der CEO von Western Star Resources Inc., Blake Morgan, formulierte es bemerkenswert offensiv: "Our team is now on the ground at Rowland and beginning the first modern exploration program on this past-producing tungsten system.





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