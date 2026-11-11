Westfalenpokal: Preußen Münster gewinnt 3:0 gegen BSV Schüren

Preußen Münster zieht mit einem 3:0 gegen den BSV Schüren ins Halbfinale des Westfalenpokals ein. Der Sieger qualifiziert sich zudem für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal.

Preußen Münster hat den BSV Schüren im Westfalenpokal mit 3:0 bezwungen und steht im Halbfinale. Der Drittligist setzte sich gegen den Westfalenligisten aus dem Dortmunder Stadtteil durch, der mit neun Feldspielern im eigenen Strafraum eine dichte Abwehrreihe vor Torhüter Maximilian Burbaum aufbaute. Nach zuletzt fünf Niederlagen in sieben Ligaspielen gewann die Mannschaft von Chefcoach Thomas Wörle wieder Selbstvertrauen.

Die Treffer erzielten Montell Ndikom, Mikhail Demirhan und Marvin Schulz senior. Vor über 3000 Zuschauern blieb die Partie in der ersten Halbzeit lange torlos, ehe Ndikom in der 32. Minute die Führung markierte.

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Ndikom und Demirhan treffen gegen BSV Schüren

Montell Ndikom brach den Bann in der 32. Minute, als er die Kugel von der rechten Sechzehnerkante mit dem linken Fuß ins obere linke Eck schlenzte. Der Treffer kam nach mehreren Ecken und war die erste Führung für Preußen Münster an diesem Abend.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Mikhail Demirhan wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff auf 2:0. Für den Angreifer war es sein erster Profi-Einsatz über die volle Spielzeit. Marvin Schulz senior sorgte in der 63. Minute für die Vorentscheidung zum 3:0.

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Ndikom hat in der Liga damit bereits fünf Tore erzielt. Auch Schulz senior trug sich nach seinem Treffer in die Torschützenliste ein, ebenso wie Demirhan.

Schiattarella setzt auf Defensive, Wörle zufrieden

Giovanni Schiattarella, Trainer des BSV Schüren, hatte vor dem Spiel eine klare Strategie formuliert. Seine Mannschaft wollte die Null möglichst lange halten und auf Konter lauern, um vorne einen Nadelstich zu setzen.

Der Plan ging laut Bericht rund eine halbe Stunde auf. Die Münsteraner fanden kaum eine Lücke im Abwehrbollwerk, bis Ndikom den Bann brach. Schiattarella lobte den Einsatz seiner Mannschaft, die in den Spielverlauf kaum eingreifen konnte.

Thomas Wörle, 44 Jahre alt, bewertete die Partie nüchtern. Er sagte, der Gegner habe noch tiefer gestanden als erwartet und ein Durchkommen sei kaum möglich gewesen. Unter dem Strich sei er zufrieden, die Pflicht sei erfüllt und das Team stehe eine Runde weiter.

Einen emotionalen Höhepunkt setzte eine Viertelstunde vor dem Ende die Einwechslung von Simon Scherder, 33 Jahre alt. Exakt 385 Tage nach seinem dritten Kreuzbandriss feierte der Innenverteidiger sein Comeback und wurde von den Fans lautstark gefeiert.

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Halbfinale und 212.000 Euro für Preußen Münster

Preußen Münster steht im Halbfinale des Westfalenpokals, der Austragungstermin im Frühjahr und der Gegner sind noch nicht festgelegt. Der Sieger des Wettbewerbs qualifiziert sich für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal.

Diese Hauptrunde bringt laut Angaben rund 212.000 Euro in die Kasse des Vereins. Preußen Münster ist damit nur noch zwei Siege von dieser lukrativen Teilnahme entfernt.

Scherder beschrieb seine Rückkehr nach dem Abpfiff als besonderes Gefühl. Er sagte, die Schinderei der vergangenen 13 Monate habe sich für diesen Moment gelohnt. Schüren besaß in der Nachspielzeit seine einzige echte Konterchance, die Fabian Hartmann nicht nutzen konnte.

Preußen-Torhüter Morten Behrens verletzte sich in der letzten Sekunde des Spiels. Hartmann traf ihn bei der Kontermöglichkeit laut Bericht mit offener Sohle am linken Schienbein, Behrens erlitt eine deftige Prellung und verließ den Platz humpelnd. Der Bericht bewertete die Aktion als völlig unnötig.