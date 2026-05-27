Westfalenstadion: Beliebtester Fußball-Tempel mit steigenden Dauerkarten-Preisen

Das Westfalenstadion gilt als einer der beliebtesten Fußball-Tempel der Welt. Die Nachfrage nach Dauerkarten ist hoch, doch die Preise steigen regelmäßig. Der BVB verkauft jedes Jahr die meisten Dauerkarten in der Liga.

Das Westfalenstadion gilt als einer der beliebtesten Fußball -Tempel der Welt. Kein Wunder, dass die Karten für die Spiele heiß begehrt sind und fast jede Begegnung ausverkauft ist.

Fans versuchen daher, Dauerkarten zu sichern, die jedoch bei über 100.000 Anfragen pro Jahr und endlosen Wartelisten kaum zu bekommen sind. Der Pott-Klub erhöht die Preise für Dauerkarten regelmäßig, wie auch im vergangenen Jahr. Die Preise in allen Kategorien werden angehoben. Die Tickets in der teuersten Kategorie (inkl.

Champions League) steigen von 1120 auf 1164,80 Euro. Insgesamt steigen alle Preise um 2-4 Prozent. Neu ist auch ein Aufpreis für die klassische Plastik-Dauerkarte, da digitale Tickets nun der Standard sind. Es gibt jedoch auch deutlich günstigere Optionen, wie die Tickets für die 'Gelbe Wand' mit Champions-League-Spielen bei 311,10 Euro oder ohne bei 265,20 Euro.

Die Fans scheinen jedoch bereit zu sein, für die begehrten Tickets tiefer in die Tasche zu greifen. Der BVB verkauft jedes Jahr mit 55.000 verkauften Saisontickets die meisten Dauerkarten in der Liga. Im Vergleich verkauft Bayern München 38.000 Dauerkarten und Schalke 04 liegt mit 40.000 verkauften Karten ebenfalls im oberen Bereich. Für die Fans gibt es jedoch auch jedes Jahr die Chance, vereinzelt freigewordene Dauerkarten zu ergattern, wenn die Nutzung der Karte nicht häufig genug war





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