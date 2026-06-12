Westfalia Rhynern muss DFB-Pokal-Spiel gegen Dynamo Dresden nach Münster verlegen

Aufsteiger Westfalia Rhynern kann sein Pokal-Heimspiel gegen Dynamo Dresden nicht im eigenen Stadion austragen und weicht nach Münster aus. Grund sind Kapazitäts- und Sicherheitsanforderungen, die das heimische Sportpark nicht erfüllen kann.

Der Regionalliga -Aufsteiger Westfalia Rhynern wird sein Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Dynamo Dresden nicht im heimischen Stadion austragen, sondern nach Münster ausweichen. Die Kümpel- und Hellmeister-Arena im Hammer Stadtteil Rhynern bietet nur Platz für 2500 Zuschauer, was die Verlegung unvermeidlich machte.

Der stellvertretende Vorsitzende Eike Hellenkamp erklärte gegenüber dem Westfälischen Anzeiger, dass der Verein alles versucht habe, um das Spiel im eigenen Stadion zu halten, jedoch seien die geforderten infrastrukturellen und sicherheitstechnischen Anforderungen für das Westfalia-Sportpark zu umfangreich gewesen. Daher falle die Entscheidung schweren Herzens, auf das Preußenstadion in Münster auszuweichen. Dieses Stadion, das derzeit約14.000 Zuschauern Platz bietet und derzeit zu einer modernen Arena umgebaut wird, erfüllt nicht nur die Kapazitätsanforderungen, sondern ist auch in puncto Sicherheit gut aufgestellt.

Hellenkamp betonte, man wolle sowohl den Fans von Dynamo Dresden als auch den eigenen Mitgliedern und Unterstützern die Möglichkeit geben, an dem Spiel teilzunehmen. Ein wesentlicher Faktor für die Verlegung sei die große und reisefreudige Fangemeinde von Dynamo Dresden, von der mehrere Tausend Anhänger zum Spiel erwartet werden. Diese Fans sorgten deutschlandweit für eine besondere Stadionatmosphäre, weshalb man sich über das Los freue. Der genaue Spieltermin liegt noch nicht fest und wird zwischen dem 21. und 24.

August liegen, da auch Preußen Münster sein Pokal-Heimspiel gegen den Karlsruher SC in diesem Zeitraum austragen wird. Ebenfalls noch offen ist der Start des Ticketverkaufs





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