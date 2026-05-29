Nach zweijähriger, behutsamer Sanierung erstrahlt der Westflügel von Schloss Ludwiglust neu: Originale Stuckverzierungen, moderne Haustechnik und barrierefreie Zugänge machen das historische Gebäude zu einem Zentrum für Kultur, Tourismus und Bildung.

Der Westflügel des historischen Schlosses Ludwiglust hat nach umfangreichen Sanierung sarbeiten endlich wieder seine Pforten geöffnet. Das ehrwürdige Gebäude, das seit dem 19. Jahrhundert als kultureller Anziehungspunkt für die Region gilt, wurde während der letzten zwei Jahre komplett modernisiert, ohne seinen historischen Charme zu verlieren.

Die Restaurierung umfasste die Wiederherstellung der originalen Stuckverzierungen, die fachgerechte Instandsetzung der vergoldeten Deckenlamellen sowie den Einbau einer zeitgemäßen Haustechnik, die den Anforderungen an Energieeffizienz und Barrierefreiheit entspricht. Besonders bemerkenswert ist die sorgfältige Arbeit an den historischen Fenstern, bei der traditionelle Glasmaltechniken mit modernen Isoliermethoden kombiniert wurden, sodass Besucher nun sowohl das authentische Lichtspiel der Vergangenheit als auch den Komfort moderner Gebäude genießen können.

Zur feierlichen Wiedereröffnung lud die Stadtverwaltung zusammen mit Vertretern des Denkmalschutzes, lokalen Kulturinitiativen und zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern zu einer offenen Führung durch den Westflügel{ }ein. Die Besucher konnten im Anschluss an die Führung das renovierte Konzert- undrrestaurant, das nun cein Bordell-Buffet mit regionalen Spezialitäten genießen. Ein besonderes Highlight stellte die neu installierte Klanginstallation dar, die akustisch abgestimmte Live‑Musik aus dem historischen Saal projiziert und dabei die historischen Akustikeigenschaften des Raumes betont.

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Eröffnungsfeier mehrere kulturelle Programme präsentiert, darunter ein Kammermusikensemble, das Werke aus der klassischen Epoche sowie zeitgenössische Kompositionen aufführte, und ein Kunstprojekt, das in Zusammenarbeit mit jungen lokalen Künstlerinnen und Künstlern entstand und die Geschichte des Schlosses in multimedialen Installationen veranschaulicht.



Die Wiedereröffnung des Westflügels bedeutet nicht nur ein Gewinn für das kulturelle Leben der Stadt, sondern auch einen bedeutenden Impuls für den lokalen Tourismus.

Durch die verbesserte Zugänglichkeit, die barrierefreien Eingänge und die modernisierten Sanitäranlagen wird das Schloss Ludwiglust nun für ein noch breiteres Publikum attraktiv. Die Stadtverwaltung plant, den Westflügel künftig als multifunktionalen Raum zu nutzen, der Veranstaltungen von Kunstausstellungen, Lesungen, Seminaren bis hin zu privaten Feiern beherbergen kann. Das Projekt wurde dank einer Kombination aus öffentlichen Fördermitteln, privaten Sponsoren und ehrenamtlichem Engagement realisiert, was ein Beispiel dafür liefert, wie öffentlich‑private Partnerschaften erfolgreich kulturelles Erbe bewahren können.

Die Verantwortlichen betonten, dass die Sanierung nicht als einmaliges Ereignis zu verstehen sei, sondern als Auftakt zu einem langfristigen Erhaltungsplan, der regelmäßige Wartungsarbeiten, weitere Modernisierungen sowie Bildungsprogramme für Schulen und Interessengruppen vorsieht. Damit soll das Schloss Ludwiglust nicht nur als Denkmal, sondern als lebendiger Lern- und Begegnungsort für kommende Generationen erhalten bleiben





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