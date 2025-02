Westfunks KI-Tool ad.creator: Audio- und Display-Werbung in Minuten generieren

Westfunks Tochter Westfunk hat ihr KI-basiertes Tool ad.creator erweitert und bietet nun neben der automatisierten Erstellung von Audio-Spots auch die Generierung von Display-Werbung an. Mit wenigen Eingaben können Werbetreibende in wenigen Minuten kreative Werbemittel produzieren.

Audio-Werbespots und direkt passende Display- Werbung : Wer im Marketing arbeitet, kennt die Herausforderungen, die die Erstellung von Werbemitteln mit sich bringt. Die Funke-Tochter Westfunk will Abhilfe schaffen: mit dem KI-basierten Tool ad.creator . Seit 2024 können sich Werbekunden mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Audio-Spots erstellen lassen. Nun wurde das Tool weiter ausgebaut mit einer Funktion, um Display- Werbung zu generieren.

Die Motive reichen von fotorealistischen bis zu grafischen Formaten. MEEDIA testete die Funktionen auf wir-lieben-radiowerbung.de: Im ersten Schritt gilt es einen Titel und eine Beschreibung des Produkts zu liefern. In diesem Fall ein Valentinstags-Angebot für ein MEEDIA-Abo. In der Beschreibung kann kurz erläutert werden, um was es gehen soll. Nun werden Textvorschläge erstellt oder es kann ein eigener Text verwendet werden. Das Ergebnis: 'Stellen Sie sich vor, Casanova hätte Zugang zu MEEDIA gehabt – seine Liebesbriefe wären legendär geblieben, aber mit den neuesten Marketingtrends! Mit dem Valentinstags MEEDIA-Abo erleben Nutzer exklusive Datenanalysen und Branchenwissen. Perfekt für Herz und Verstand. Feier Sie die Liebe zur Inspiration: Sichern Sie sich noch heute das Abo!' Im nächsten Schritt kann eine Stimme ausgewählt werden – männlich oder weiblich, erfrischend oder informativ usw. Danach kann eine passende Hintergrundmusik hinzugefügt werden, zum Beispiel 'Walking Forward'. Und so entsteht in wenigen Minuten ein Audio-Spot, der dann potentiell mit einer Display-Werbung ergänzt werden kann. Die KI schlägt verschiedene Textelemente (Headline, Punchline und Call-To-Action) vor. Und mit diesen Informationen werden verschiedene Grafiken generiert. Außerdem kann das eigene Logo integriert werden. Natürlich gilt auch, wie wahrscheinlich bei allen KI-Bedienungen: Umso mehr Energie in die Prompts fließt, umso besser das Ergebnis. An dieser Stelle wurden nur sehr wenige und knappe Informationen an das Tool geliefert. Diese ganzen Schritte passieren vor einer Bezahlschranke, erst beim Check-Out werden Kontakt-Daten abgefragt, das Werbe-Budget und Zielvorgaben. An der Stelle erscheint der Hinweis, dass die Anfrage unverbindlich ist und zur Kontaktaufnahme dient. Zielgruppe des Angebots seien auch kleinere Unternehmen mit weniger Marketing-Kapazitäten. „Nach Einführung unseres ersten ad.creators haben wir jetzt im engen Dialog mit unseren Werbekund*innen die nächste Stufe erreicht“, sagt Concetta Alba-Wrobel, Verkaufsleiterin Westfunk. „Mit der Möglichkeit, nun auch Bilder und Grafiken zu generieren, bieten wir insbesondere kleineren Unternehmen die perfekte Lösung, um ihren Mediamix zu erweitern und effektiver zu gestalten.“ Das Hamburger Softwareunternehmen aireal war als Partner bei der Entwicklung beteiligt und die Landesanstalt für Medien NRW unterstützt das Projekt im Rahmen des Media Innovation Förderprogramms. Westfunk ist eine 100-prozentige Tochter von Funke mit Sitz in Essen und ist Dachmarke für eigenständige Lokalsender, sowie Dienstleister. „Unsere Aufgabe als Landesanstalt für Medien NRW ist die Sicherung der Angebots- und Anbietervielfalt der Medien in Nordrhein-Westfalen. Wenn wir diese auch in Zukunft aufrechterhalten wollen, müssen wir Wettbewerbsfähigkeit der Medien gemeinsam mit den Medienunternehmen gestalten“, sagt Simone Jost-Westendorf, Leiterin des Journalismus Lab der Landeanstalt für Medien NRW. „KI entwickelt sich zu einer der entscheidenden Schlüsseltechnologien für mediale Innovation in den kommenden Jahren. Sie kann die Arbeit in Medienhäusern enorm unterstützen - solange ihr Einsatz an professionellen Werten, ethischen Standards und am Bedarf der Nutzerinnen und Nutzer ausgerichtet ist.





MEEDIA / 🏆 19. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

KI Werbung Audio-Werbung Display-Werbung Westfunk Ad.Creator Marketing Medial Innovation

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

finden Sie die passenden Zertifikate mit unserem neuen ToolMit unserem Zertifikate-Finder können Sie unsere umfangreiche Datenbank nach Anlage- und Hebelprodukten durchsuchen. Die Suche lässt sich nach Hauptart, Unterart, Basiswert, Währungssicherheit, Strike, Cap, Call/Put und Fälligkeit verfeinern. Sie können die Ergebnisse auch nach Ihren Wunschkennzahlen (z.B. Abstnd zum Strike, Aufgeld, Discount, Spread oder maximale Rendite) sortieren.

Weiterlesen »

Tool zum erstellen für Lyric VideosIm ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »

Nintendo Switch 2 enthüllt: Größeres Display und verbesserte Joy-Con-ControllerNintendo präsentiert erstmals die Switch 2 mit größerem Display, soliderem Standfuß und größeren Joy-Con-Controllern. Erscheinungstermin und weitere Details folgen am 2. April.

Weiterlesen »

Nintendo enthüllt die Switch 2: Größere Display und magnetische Joy-ConsNach jahrelanger Erwartung und zahlreichen Leaks hat Nintendo die Switch 2 offiziell enthüllt. Der erste Trailer deutet auf ein größeres Display, magnetische Joy-Cons und einige designmäßige Änderungen hin. Technische Details und der offizielle Veröffentlichungstermin werden am 2. April in einer Direct-Show bekannt gegeben.

Weiterlesen »

Ersatz für Thinkpad mit angenehmem Display (Flickerfree)Im ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »

Klipper mit ubuntu Unterbau (Display Rotation)Im ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »