Westminster Kennel Club Dog Show: Ein Blick auf die älteste Hundeausstellung der Welt

Die Westminster Kennel Club Dog Show in New York ist die älteste Hundeausstellung der Welt und zieht jedes Jahr viele Besucher an. Die Show ist jedoch nicht unumstritten, da Tierschützer und einige Züchter kritisch gegenüber der Qualzucht und den Zuchtkriterien sind.

Der Westminster Kennel Club Dog Show in New York ist ein weltweit einmaliger Anblick: Hundebesitzer präsentieren ihre Vierbeiner, zeigen, was sie draufhaben und in welchem Zustand sie sich befinden. Die Veranstaltung findet seit 1877 im Madison Square Garden statt und ist damit die älteste ihrer Art. Ursprünglich wurde die Ausstellung von Jägern initiiert, die sich im Westminster Hotel in Manhattan trafen und sich auf Pointer und Setter konzentrierten, beliebte Jagdhunderassen.

Mittlerweile dürfen alle anerkannten Rassen an der Show teilnehmen und in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander antreten. Die Show wird im Sportprogramm eines US-Kabelsenders ausgestrahlt und zieht jedes Jahr viele Besucher an. Die Westminster Kennel Club Dog Show ist jedoch nicht unumstritten. Tierschützer kritisieren die Veranstaltung, da viele der teilnehmenden Hunde aus Rassen stammen, die durch sogenannte Qualzucht hervorgebracht wurden, wie zum Beispiel Rassen mit extrakurzen Schnauzen. Auch einige Züchter bezweifeln, ob die Kriterien, die die Champions auszeichnen, immer die besten sind, um sie an die nächste Hundegeneration weiterzugeben. Trotz der Kritik ist die Westminster Kennel Club Dog Show ein Publikumsmagnet. Die meisten Shows im Madison Square Garden sind ausverkauft.





