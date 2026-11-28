Westwing Black Friday 2026: die begehrtesten Interior-Deals mit bis zu -70% Rabatt
Diese Deals lassen Shopping-Herzen zur Black Week höherschlagen. Wir zeigen Ihnen die Must-haves.
von Westwing ist da und versüßt allen Shopping - und Design-Fans die kalte Jahreszeit. Wer also auf der Suche nach neuenbraucht, sollte die Angebote definitiv im Auge behalten.
Wir haben unsere Favoriten unter den Sale-Produkten für Sie gesammelt – perfekt zum Nachshoppen und Sparen. Die Black Week Deals auf Möbelstücke sowie Design- und Deko-Pieces starten heute, am 20. November 2026 und enden am 30. November.
Um kein Angebot zu verpassen, können Sie Ihre Lieblingsprodukte von Ihrer Wunschliste aus den Kollektionen von Westwing mit Prozenten shoppen. Unsere Favoriten unter den Pieces finden Sie hier. Mit dem exklusiven Code VOGUEWEST sichern Sie sich ab einem Einkaufswert von 99 Euro zusätzliche 5% auf alle Sale-Artikel von Westwing Collection. Die richtigen Möbel zu finden ist oft nicht leicht, denn neben Funktionalität und Design muss natürlich auch der Preis zum Budget passen.
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