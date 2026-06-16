Wett-Profi QuotenWilly gibt Tipps für WM-Spiele: Deutschland und Österreich als Favoriten

Der Wett-Experte QuotenWilly analysiert die Chancen Deutschlands gegen die Elfenbeinküste und Österreichs against Jordanien bei der WM. Er sieht beide Teams als klare Favoriten und empfiehlt eine Kombiwette mit attraktiven Quoten. Zudem ein Hinweis auf Spielsuchtprävention.

Der erfolgreiche Wett-Profi Quoten Willy, bekannt durch seine regelmäßigen Gewinne über mehrere Bundesliga-Spielzeiten hinweg, gibt exklusiv seine Tipps für die bevorstehenden Weltmeisterschafts-Spiele in den USA, Kanada und Mexiko.

Für die nächsten Tage hat er zwei Partien besonders im Blick, die er als vielversprechend für Kombiwetten einschätzt. Sein erster Fokus liegt auf der Begegnung zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste. QuotenWilly betont, dass Deutschland nach der gelungenen Pflichtaufgabe in derVorrunde nun auf einen stärkeren Gegner trifft, dennoch sieht er die deutsche Mannschaft aufgrund des höheren Talents, der besseren Einzelspieler und der größeren Kadertiefe als klaren Favoriten. Die afrikanischen Teams hätten zwar aufgeholt, doch Deutschlands Überlegenheit sei deutlich.

Eine Siegquote von über 1,50 auf Deutschland hält er für gut spielbar. Um die Quote zu verbessern, kombiniert er dieses Ergebnis mit einem Tipp auf Österreich. Die österreichische Nationalmannschaft startet gegen Jordanien in das Turnier. QuotenWilly verweist auf den enormen Unterschied in den Marktwerten der beiden Mannschaften, der mit 245 Millionen Euro zu 20 Millionen Euro zugunsten Österreichs spricht.

Zwar stellt Jordanien mit Tamari einen wertvollen Spieler, doch die österreichische Auswahl verfügt über viele Bundesliga-Spieler und wird von Rangnick, einem erfahrenen Taktiker, trainiert. Ein Sieg Österreichs erscheint ihm unumgänglich, und eine Niederlage würde ihn sehr überraschen. Die kombinierte Quote auf Deutschland-Sieg und Österreich-Sieg liege bei 2,10, wobei QuotenWilly eine Quote von bis zu 2,0 noch als spielbar erachtet.

Neben diesen sportlichen Einschätzungen enthält der Text einen wichtigen Hinweis auf verantwortungsvolles Spielen und bietet Kontaktdaten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für Menschen mit Spielsuchtproblemen





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