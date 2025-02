Wettbewerbskampf: Deutsches Regas reduziert Kapazitäten wegen Preispolitik des Staates

Das private LNG-Terminal Deutsche Regas vor Rügen kündigt den Chartervertrag für eines seiner Schiffe an. Hintergrund ist die Preispolitik des staatlichen Unternehmens Deutsche Energy Terminal (DET), welches laut Regas wettbewerbswidrig sei. Regas wirft DET vor, Importkapazitäten zu Dumpingpreisen anzubieten und so die Marktverzerrung in Deutschland zu vergrößern. Die Anlage vor Rügen ist das einzige privatwirtschaftlich betriebene LNG-Terminal in Deutschland.

Deutsches Regas, das vor der Ostseeinsel Rügen ein Importterminal für Flüssig-Erdgas ( LNG ) betreibt, hat den Chartervertrag mit dem Bundeswirtschaftsministerium für eines der beiden dafür verwendeten Schiffe gekündigt. 'Die Deutsche Regas bedauert, zu diesem Schritt gezwungen zu sein', erklärte Geschäftsführer Ingo Wagner.

Er verwies zur Begründung auf eine 'ruinöse' Preispolitik des staatlichen Unternehmens Deutsche Energy Terminal (DET), welches die anderen LNG-Terminals an Deutschlands Küsten betreibt. Die Deutsche Regas betreibt vor Rügen zwei Terminalschiffe, die 'Neptun' und die 'Energos Power'. Letzteres charterte das Unternehmen vom Bund. Dem wirft die Deutsche Regas nun Wettbewerbsverzerrung vor: Das staatliche Unternehmen DET biete Importkapazitäten zu nicht wettbewerbsfähigen Preisen an. 'Dadurch kam und kommt es zu einer erheblichen Marktverzerrung in Deutschland.' Die Anlage der Regas ist das einzige privatwirtschaftlich betriebene LNG-Terminal in Deutschland. Über die weitere Verwendung der 'Energos Power' stehe das Unternehmen 'weiterhin in engem Austausch' mit der Bundesregierung, erklärte Wagner. Die 'Neptun' soll wie gehabt weiter betrieben werden, LNG regasifizieren und ins Netz einspeisen.Die Anlage vor Rügen hatte im September den Regelbetrieb aufgenommen. Das Terminal ist stark umstritten. Die Gemeinde Binz warnte bereits mehrfach vor 'horrenden Schäden' für Tourismus, Natur und Klima. Sie argumentiert, für eine Sicherung der Energieversorgung in Deutschland im Winter sei das Terminal nicht mehr notwendig. Das Bundeswirtschaftsministerium dagegen betont die Bedeutung des Terminals für die Gasversorgung insbesondere in Ostdeutschland und im mitteleuropäischen Ausland. 'Im Falle eines Versorgungsengpasses kann aus Sicht der Regas zu jedem Zeitpunkt eine sofortige Lösung gefunden werden', erklärte Regas-Chef Wagner.





