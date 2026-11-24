Am 5. Dezember 2026 kehrt die ZDF-Show Wetten dass..? mit den Tokio-Hotel-Zwillingen als Moderatoren zurück. Details zum Location-Wechsel nach Halle (Saale) und den neuen Moderatoren.

Die beliebte deutsche Fernsehsendung Wetten dass..? wird am 5. Dezember 2026 nach einer dreijährigen Pause ein großes Comeback feiern. Das ZDF übernimmt die Rechte an der Kultshow und stellt mit den Tokio-Hotel-Zwillingen Bill und Tom Kaulitz zwei völlig neue Moderatoren vor.

Die beiden 37-jährigen Brüder folgen damit in die großen Fußstapfen von Thomas Gottschalk, der die Show jahrzehntelang prägte. Mit ihrem Rücktritt im Jahr 2018 endete auch die Ära des 76-jährigen Showsenders. Die neuen Moderatoren treten nun an, um das Format wieder populär zu machen.

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Neue Moderatoren und alte Tradition

Bill Kaulitz und Tom Kaulitz übernehmen das Moderatorship in der Halle Messe in Halle (Saale). Dort wird am 5. Dezember 2026 die große Show übertragen, die rund drei Stunden dauern wird. Die Zwillinge sind seit langem durch ihre Band Tokio Hotel bekannt und haben mit ihrem Podcast Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood sowie ihrer Realityserie Diese Gäste sind bei Kaulitz ihre Medienpräsenz gefestigt.

Das Konzept der Sendung bleibt dabei unverändert. Kandidaten präsentieren vor großem Publikum ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten. Prominente Wettpaten müssen vorhersagen, ob die jeweilige Herausforderung gelingt. Fallen die Wetten ins Negative, warten auf die Prominenten meist lustige oder unangenehme Aufgaben.

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Historische Wettfahrten und Moderatorenwechsel

Die Geschichte der Sendung reicht bis ins Jahr 1981 zurück. Frank Elstner erfand das Format und moderierte auch die erste Ausgabe. Im selben Jahr sorgte Bodybuilder Hans Oßner für Schlagzeilen, als er eine Wärmflasche allein durch Aufpusten zum Platzen brachte. Im selben Jahr balancierten Rudolf Künzler und sein Team einen 8,8 Tonnen schweren Lkw auf vier Biergläsern.

1987 übernahm Thomas Gottschalk die Moderation und machte die Show zu seinem Markenzeichen. Zwischenzeitlich standen auch Wolfgang Lippert mit 74 Jahren und Markus Lanz mit 57 Jahren vor der Kamera. Die neue Ära unter Bill und Tom Kaulitz wird diese Tradition aufgreifen und für ein neues Publikum anpassen.

Gäste aus Hollywood und digitale Begleitung

Zu den prominenten Wettpaten gehören der 54-jährige Jack Black und der 47-jährige Kevin Hart. Die beiden Schauspieler sind aus der Jumanji-Filmreihe bekannt und werden am 5. Dezember 2026 in Halle (Saale) dabei sein. Sie fiebern mit den Kandidaten mit und tragen zur internationalen Strahlkraft der Sendung bei.

Entertainerin Parshad Esmaeili mit 29 Jahren unterstützt das Comeback hinter den Kulissen. Seit November begleitet sie die Kultshow auf Instagram und TikTok und bringt zusätzliche Einblicke und Perspektiven rund um die Produktion. Sie sorgt für digitale Interaktion mit dem Publikum.

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Der Countdown zur ZDF-Rückkehr

Das ZDF macht das Comeback zu einem besonderen Fernsehabend. Noch vor der Hauptshow läuft am 5. Dezember 2026 um 19:25 Uhr die Sendung Wetten dass..? - Der Countdown. Marvin Fischer mit 39 Jahren berichtet live aus Halle (Saale) über die letzten Vorbereitungen.

Die Moderatoren stimmen das Publikum auf den großen Abend ein. Die Halle Messe bietet den Rahmen für die Übertragung, die auf die hohen Erwartungen der Fans eingestellt ist. Die Zuschauer dürfen auf die außergewöhnlichen Wetten gespannt sein, die im Rahmen des Comebacks gezeigt werden.